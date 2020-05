Největší přešlap v historii Barcelony? Odehraný zápas za 350 milionů korun!

I slavná Barcelona může s přestupovou politikou šlápnout vedle. To, co se však katalánskému velkoklubu "povedlo" s nákupem francouzského útočníka Ousmaneho Dembélého, je přece jen moc. Španělská média spočítala, že za každý odehraný celý duel, který třiadvacetiletý mladík absolvoval, zaplatil katalánský velkoklub 12 milionů liber (asi 350 milionů korun). A to je i pro španělského lídra přece jen silná káva.