Bale odmítá návrat do Premier League, tvrdí jeho agent

Třicetiletý útočník Realu Madrid a kapitán velšské reprezentace Gareth Bale odmítl návrat do Premiér League, o němž se už dva měsíce spekuluje. BBC to řekl jeho agent Jonathan Barnett. Bale chce dohrát v Realu svoji kariéru, i když momentálně nemá s koučem Zinedine Zidanem nejlepší vztahy, a přednost dostávají mladší útočníci. Do jiného španělského klubu by ho Real nepustil.