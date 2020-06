Brána byla děsně velká a balon rychlý, komentuje s úsměvem návrat do tréninku česká hvězda ve Španělsku

Španělsko bylo jednou ze zemí, které pandemie koronaviru zasáhla nejvíce. Prožíval jste týdny domácí karantény s obavami?

Neřekl bych, že jsem já či manželka trpěli obavami a strachem. Ale zpravodajství jsme sledovali hodně poctivě. Chtěli jsme mít přehled, ne se jen uzavřít před světem a ignorovat, co se děje. Když jsem sledoval, jak se celý svět uzavíral, cítil jsem se divně. Nikdy by mě něco takového nenapadlo. A nikoho dalšího zřejmě rovněž ne.

Máte dvě malé dcery. Byly to dlouhé týdny, když jste se nemohli s nikým navštěvovat?

Musím říct, že to uteklo děsně rychle. Měli jsme předepsané poměrně intenzivní individuální tréninky. Do toho jsme plnili se starší dcerkou věci do školy. Samozřejmě malé chyběly kamarádky, ale myslím, že nestrádala. Hodně velkou roli pochopitelně hrálo krásné počasí, které v Seville panovalo. Kolem domečku jsme mohli dělat spoustu věcí. Já zvládl čištění bazénu, mohli jsme se koupat. Bylo to příjemnější, než když někdo musel být zavřený v bytě. Každopádně jsme se nenudili.

Jako domácí učitel jste se osvědčil?

Doufám, že ano. Nutno říct, že nešlo o nic složitého. Věřím, že až se škola vrátí k normálnímu režimu, Nicole nebude v žádném skluzu proti ostatním. Střídali jsme se při výuce s manželkou. Nicole je sice teprve pět, ale chodí do mezinárodní školy, kde mají při normálním režimu hodiny od devíti do pěti odpoledne. Učitelé posílali videa s úkoly, dvakrát v týdnu měli vždy navíc hodiny společně pomocí připojení přes aplikaci. Hlavní náplní je angličtina a španělština, k tomu pár dalších předmětů. Nastavení je trošku odlišné proti Česku.

Udržoval jste se v kondici jen v domácích podmínkách? Zakazoval vám klub třeba trénink v prostoru mimo domov?

Opatření byla podobná jako v Česku. Nikam se nesmělo. Na nákupy chodila manželka. Jela hned na první, a pak už jsme u toho zůstali. Já byl pořád doma. Jen dvakrát jsme byli s půlroční dcerkou Melissou na očkování v nemocnici. Od posledního květnového týdne se pravidla uvolnila, ale klub nám nedoporučuje někam chodit. Máme se vyhýbat kontaktu s okolním světem. Takže jedu na trénink a rovnou domů.

Tréninkové možnosti jste měl doma dostatečné?

Když nám klub v pátek třináctého března oznámil, že se ruší do odvolání společné tréninky, mohli jsme si z posilovny půjčit jakékoliv nářadí. Já mám běhací trenažér, tudíž jsem si vzal jen posilovací gumy. Každý den jsme dostali jiný tréninkový program od kondičních trenérů. Pro mě jako brankáře bylo nejhorší, že jsem nemohl pracovat s balonem. Pohybovou složku jsme naplnili, ale bez míče je to složité. Rychlost reakce a odhad dlouhá nečinnost poznamená.

Projevil se následně dlouhý výpadek v přípravě během prvních tréninků?

To tedy projevil. Brána byla děsně velká a balon strašně rychlý. Všude jsem to měl daleko. Připadal jsem si podobně jako když se člověk vrátí z dovolené. Fyzicky jsem se vlastně cítil mnohem lépe, protože jsme vážně dřeli. Ale po pauze dlouhé dva a půl měsíce to žádný gólman nemůže mít tak, že je hned první den v top formě. Věděl jsem, že budu potřebovat určitý čas, proto jsem se hned nehroutil, byť balonů za mými zády bylo dost.

Váš tým obstará při derby s Betisem restart španělské ligy. Jste už hodně natěšený na první ostrý zápas?

Všichni jsme rádi, že se kolotoč zápasů vrátí. Sleduji bundesligu, viděl jsem zápasy české ligy. Jsem zvědavý, jakou kvalitu budou zápasy ve Španělsku po restartu mít. Nikdo tři měsíce nehrál soutěžní zápas. Přáteláky umožněny nebyly. Možná došlo na modelová utkání v rámci klubů. Ale nikdo pořádně neví, jak na tom jsou soupeři.

Se Sevillou držíte třetí příčku garantující místo v Lize mistrů. Ale v rozmezí pěti bodů jsou za vámi čtyři další kluby. Jaké jsou ambice mužstva do závěru soutěže?

Bude to jako jedenáct finálových zápasů, kdy jde o všechno. V mých očích se začíná od nuly. Nikdo nemá blbou sérii, nikdo nemá dobrou sérii. Je to strašně nevyzpytatelné. Do toho se bude hrát bez diváků, což je ve Španělsku věc nevídaná. Já to zažil na Spartě nebo jako náhradník nedávno při kvalifikaci v Bulharsku, ale pro zdejší kluky půjde o velmi nevšední věc, s níž není snadné se vypořádat. Jsem si jistý, že o překvapení nebude nouze.