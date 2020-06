Leganés - Sevilla 0:3 Paráda! Vaclík slaví stou nulu, vstoupil do Klubu ligových brankářů. Barcelona ztratila body

Fotbalisté Sevilly vyhráli v úterním utkání 33. kola španělské ligy na hřišti Leganés 3:0 a ukončili sérii čtyř nerozhodných výsledků v řadě. Český gólman Tomáš Vaclík udržel stou nulu v nejvyšších soutěžích a vstoupil do Klubu ligových brankářů. V úterním šlágru pak Barcelona po divokém průběhu jen remizovala s Atlétikem Madrid 2:2 a na vedoucí Real Madrid ztrácí jeden bod. Bílý balet navíc odehrál o zápas méně.

Vaclík si musel počkat na jubilejní zápis dvě utkání. Po bezbrankovém domácím představení proti Barceloně totiž inkasoval v obou následujících zápasech s Valladolidem i Villarrealem. Jednatřicetiletý gólman se stal 23. členem prestižního klubu určeného pro české a československé brankáře, kteří vychytali alespoň sto čistých kont v nejvyšších soutěžích.

Na hřišti Leganésu si Vaclík připsal tři zákroky a pomohl svému týmu prolomit čtyřzápasovou remízovou sérii. O vítězství andaluského celku rozhodl v prvním poločase dvěma brankami Óliver Torres, který tak zdvojnásobil svůj dosavadní gólový účet v La Lize. Pojistku přidal v 82. minutě střídající Munir El Haddadi.

Sevilla si upevnila čtvrtou příčku, zajišťující účast v Lize mistrů. Pět kol před koncem má náskok pět bodů na Getafe, to má ale o zápas méně. Leganés nevyhrálo pošesté v řadě a je předposlední.

Hostující Saul Niguez se postaral o vyrovnávací branku

Albert Gea, Reuters

V boji o titul opět klopýtla Barcelona, když na domácí půdě jen remizovala s Atlétikem Madrid 2:2. Na hřišti se pořádně jiskřilo. K vidění bylo osm žlutých karet, tři proměněné penalty a jeden vlastní gól k tomu.

Katalánský gigant šel do vedení poté, co si míč nešťastně srazil do vlastní sítě Diego Costa. Vzápětí dostal stejný hráč šanci napravit své zaváhání z pokutového kopu, na brankáře Marca-Andrého ter Stegena ale nevyzrál. Německý gólman však opustil při zákroku předčasně brankovou čáru a z nařízené opakované penalty už se tentokrát Saúl nezmýlil.

Po přestávce získala znovu náskok Barcelona, tentokrát se z pokutového kopu nemýlil Messi, který zaznamenal v součtu svůj 700. gól za Barcelonu a argentinský národní tým. Vyhráno však Katalánci stále neměli. Třetí tým aktuální tabulky La Ligy totiž opět srovnal. I druhou penaltu hostů proměnil Saúl v gól.

Barcelona už vítězný gól nevstřelila a připsala si třetí remízu z posledních čtyř ligových duelů. V tabulce ztrácí jediný bod na vedoucí Real Madrid, ten ale odehrál o zápas méně a má tak k mistrovskému titulu o pořádný kus blíže.

Španělská fotbalová liga - 33. kolo: Mallorca - Vigo 5:1 (13. z pen. a 52. Budimir, 27. Cucho, 40. Pozo, 60. Sevilla - 50. Aspas z pen.) Leganés - FC Sevilla 0:3 (23. a 35. Torres, 82. El Haddadi) FC Barcelona - Atlético Madrid 2:2 (11. vlastní Costa, 50. Messi z pen. - 19. a 62. obě z pen. Saúl)