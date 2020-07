Odejde Messi z Barcelony? Ve hře by prý byl největší přestup ve fotbalové historii

Odejde Lionel Messi z Barcelony a dojde na největší přestup fotbalové historie? Nebo se povede největší hvězdu na Camp Nou udržet? V neděli večer katalánský gigant smázl Villarreal a Argentinec rozdával úsměvy. K mistrovskému titulu má ale slavný klub o pořádný kus dál než konkurenční Real Madrid a události posledních týdnů dávají tušit, že se může Argentinec v budoucnu opravdu z klubu pakovat. Barcelonská legenda Rivaldo naznačil, co by se mohlo stát.

Rivaldo, který zářil v barcelonském dresu pět let, prohlásil, že pokud by šestinásobný držitel Zlatého míče opravdu chtěl odejít z Camp Nou, je prý jasné, že ho zkusí získat Manchester City vedený Pepem Guardiolou. Když tenhle kouč vedl Barcelonu, fungovalo vše náramně, oba muže pojil blízký vztah a jistě by nebyli proti na úspěšnou éru navázat.

Messi je podle všeho naštvaný. Třeba z toho, že do médií unikají zprávy, že odpovědnost za řadu rozhodnutí na Camp Nou měl mít právě on. Božský Leo měl stát třeba za lednovým vyhazovem trenéra Ernesta Valverdeho. Stejně tak je hráč frustrován kvalitou hry svého týmu. Ostatně to dal veřejně najevo mnohokrát. „Pokud Messi opravdu zvažuje odchod z Barcelony, něco musí být v klubu a hlavně v kabině špatně," uvedl Rivaldo pro Betfair.

„Messimu skončí smlouva v době, kdy mu bude čtyřiatřicet. Pořád to bude světová třída a Premier League by mohl hrát naprosto bez problémů. Pokud odejde z Barcelony, bude to hodně smutné, já ale pořád doufám, že zůstane," naznačil Brazilec s tím, že na odchod do jiného klubu má nejlepší fotbalista světa pochopitelně plné právo, ale Rivalda by to mrzelo. „Spolupráce s Guardiolou ho bude lákat, protože jim to v Barceloně fungovalo skvěle," dodal.

Trenér Barcelony Quique Setien a největší hvězda katalánského týmu Lionel Messi během utkání španělské ligy.

Albert Gea, Reuters

Snem hráčských agentů je prý v současnosti jiná věc. Všem by se prý líbilo, kdyby si Messi zahrál s Cristianem Ronaldem za jeden tým - tedy v Juventusu. Spojení dvou největších současných fotbalových es vypadá jako utopie a nachází se v oblasti spekulací. Jenže...

„Určitě jsou lidé, co si přejí, aby se to stalo. Bylo by to jako sen. A kdyby byla šance Messiho získat, určitě by Juventus nešetřil. Pokud se o přestupu Messiho mluví, musí o tom přemýšlet každý klub," konstatoval Rivaldo, že by i šéfové Staré dámy jistě uvažovali o angažování barcelonské hvězdy.

Kdyby vše klaplo, byla by to podle něj historická událost, která by ovlivnila fotbal. Určitě by nešlo o levnou záležitost. „Pokud by Juventus finance investoval, měl by je velmi rychle zpět. Tohle by byla hotová senzace, marketingově by vydělal," dodal Rivaldo. „Bylo by fantastické vidět hrát tuhle dvojici spolu, vždyť jsou to nejlepší hráči současnosti."

Fantazie fanoušků i manažerů tak může pracovat naplno, každý si může snít svůj sen. Realita je taková, že Messi má smlouvu v Barceloně a kde bude pokračovat po vypršení smlouvy na Camp Nou, to se teprve uvidí.