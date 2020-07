Realu bude zřejmě do konce ligové sezony chybět zraněný Marcelo

Rodák z Ria de Janeiro vinou zranění zasáhl v aktuálním ročníku jen do 15 ligových utkání. Pokud by ho mužstvo postrádalo tři týdny, stihl by se uzdravit před osmifinálovou odvetou Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City, která je na programu 7. srpna.

Do konce La Ligy zbývají odehrát týmům tři až čtyři zápasy. Závěrečné 38. kolo je na programu v neděli 19. července. Tabulku vede Real o bod před obhájcem titulu Barcelonou. Celek ze španělské metropole má ale k dobru dnešní souboj se sedmnáctým Alavésem.