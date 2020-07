Vysněný přestup a mistrovský titul? Nejhorší sezona, jakou jsem zažil, šokoval Hazard

Vysněný přestup zakončil oslavou mistrovského titulu. Hvězda Realu Madrid teď ale šokovala fanoušky. Uplynulých dvanáct měsíců totiž hodnotí jako nejšílenější sezonu v kariéře. „Když se na všechno podívám z vlastní perspektivy, byla to nejhorší sezona, jakou jsem kdy měl," poznamenalo ofenzivní eso, které do Bílého baletu přišlo před rokem z Chelsea.

Los Blancos po koronavirové přestávce otočili sezonu k lepšímu. Vstupovali do dohrávky La Ligy s dvoubodovým mankem a nakonec už před koncem sezony mohli slavit, když dali Barceloně na frak. Real tak získal první titul od sezony 2016/17.

Belgická hvězda přiznává, že v devětadvaceti letech neprožila oslnivou sezonu. Hazard se potýkal s nadváhou, pak jej trápila zranění. Však také ve španělské nejvyšší soutěži odehrál jen šestnáct utkání. Více času trávil na marodce. Vstřelil jen jeden gól. „Byl jsem hodně zraněný. Doufám, že už je to za mnou a další rok bude lepší," snažil se hledět do budoucna s optimismem.

„Ve skutečnosti to nebyl tak strašný rok. Dostal jsem se do Realu a můžu slavit mistrovský titul. Co bych vlastně mohl po prvním roce chtít víc," zjemnil pohled na své vystoupení v Bílém baletu.

„Ale na individuální úrovni to byl nejhorší rok mé kariéry. Bylo zvláštní, co všechno se stalo. Teď to ještě všechno může vylepšit triumf v Lize mistrů. Ale bude to proti Manchesteru City těžké," uvědomila si hvězda před odvetou osmifinále Champions League. Real totiž prohrál první zápas doma 1:2. „Rádi bychom se do závěrečné fáze Ligy mistrů do Lisabonu dostali," dodal.