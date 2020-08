Barcelona chtěla slavného kouče, Messi byl radikálně proti! Hledejte jinde, vyzval šéfy

Po drtivém debaklu zůstává trenér Barcelony Quique Setien ve funkci, podle španělských médií je ale jen otázkou času, kdy pomyslná fotbalová gilotina ukončí jeho angažmá v klubu z Camp Nou. Za všechno může ostudná porážka ve čtvrtfinále Ligy mistrů, kdy Barca dostala nařezáno od Bayernu (2:8). Média už přicházejí se zaručenými zprávami, kdo by mohl do katalánského gigantu nastoupit jako kouč. Favoritem byl údajně známý Argentinec Mauricio Pochettino. Proti jeho angažování se ale údajně postavily všechny hvězdy včetně Messiho.

Je volný, má za sebou povedené angažmá v anglickém Tottenhamu. Mauricio Pochettino vypadal jako ideální adept na práci v Barceloně. Jenže je tu zádrhel. Proti jmenování ambiciózního kouče se radikálně postavili zkušení hráči Barcy. To má údajně zvyšovat šance dalších koučů, které má vedení z Camp Nou v hledáčku – Xaviho či Henryho.

Vedení Barcelony se netají tím, že po debaklu s Bayernem nastanou v klubu velké změny. Quique Setien je dál trenérem, ale je veřejným tajemstvím, že šéfové klubu jednají o jeho nástupci. Favoritem číslo jedna byl známý Argentinec Pochettino, podle všeho jej ale o místo připravily jeho nevybíravé výroky na adresu FCB z minulosti.

„Jednou prohlásil, že by raději pracoval na farmě, než aby trénoval na Camp Nou," připomíná list As prohlášení Pochettina z doby, kdy trénoval konkurenční barcelonský klub Espaňol. Jindy zase označil barcelonskou legendu Xaviho za svého nepřítele, protože Španěl doporučoval Dele Allimu přestup do Manchesteru United. To jsou rány, které nejspíš ani čas nezahojil.

„Starší hráči Barcelony a je mezi nimi i Lionel Messi, mají obrovský vliv na klubová rozhodnutí. A podle všeho odmítli zakopat válečnou sekeru. Prezidenta Josepa Bartomeua vyzvali, aby hledal trenéra dál a jinde," uvádí As s odkazem na to, že Pochettino je v kontaktu s vedením z Camp Nou od ledna, a dokonce byl minulý měsíc s šéfem Barcy na večeři.

Teď se vážně hovoří o návratu klubové legendy Xaviho, o tomhle kroku se přitom mluvilo již v minulosti, ale Xavi tehdy odmítl. Je otázkou, jak zareaguje nyní. Do konce angažmá v Kataru totiž zbývá ještě rok.