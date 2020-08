Na Messiho už se stojí fronta! Který klub je k angažování hvězdy nejblíže?

Který klub si Lionel Messi vybere jako své nové působiště? To je otázka, kterou řeší celý sportovní svět. Podle zahraničních médií má argentinský fotbalista aktuálně nejblíže k přesunu na Ostrovy do Manchesteru City, kde by se znovu shledal s trenérem Josepem Guardiolou. Ten ho v Barceloně vedl mezi lety 2008–2012 a společně s Messim dvakrát zvedli nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů a třikrát vyhráli La Ligu. Případný přestup má ale jeden velký háček.

Do jakého klubu zamíří Lionel Messi?

Podle španělského listu Marca už mezi Manchesterem City a Messim proběhl první kontakt. Zdá se, že právě ostrovní celek vedený populárním manažerem Guardiolou je tím, který je na Messiho seznamu číslem jedna.

Britský server Daily Mail Messiho nové angažmá v City vidí jako nejpravděpodobnější variantu. Podle anglických médií však případné dohodě stojí v cestě jedna velká překážka. Tou je otázka ohledně klauzule, která Messimu umožňuje po skončení sezony odejít z Barcelony v pozici volného hráče.

Barcelona má za to, že datum, do kdy mohl být tento dodatek ve smlouvě uplatněn, už vypršelo. Messi naopak tvrdí, že kvůli koronaviru a prodloužení sezony zmíněné datum neplatí. Čeká se bitva právníků. Ta se s největší pravděpodobností bude táhnout delší dobu. Je nepravděpodobné, že by mohla být rozhodnuta před 5. říjnem.

Právě v tom se skrývá největší úskalí Messiho možného přesunu do City. Pokud chce manchesterský klub třiatřicetiletou hvězdu zapsat na soupisku, musí tak udělat právě do 5. října, kdy končí fotbalové přestupní období.

Pokud tak ale City učiní, může se vystavit hrozbě případných sankcí. V případě, že by soudní tribunál rozhodl, že ve sporu o diskutabilní klauzuli má pravdu katalánský gigant, pro Manchester by to zřejmě znamenalo astronomickou finanční ztrátu.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola.

Oli Scarff, Reuters

Další variantou by mohla být ještě dohoda mezi všemi zainteresovanými stranami. V souvislosti s ní se nejčastěji zmiňuje částka 200 milionů eur (přes 5 miliard korun), na tolik si Barcelona svůj klenot rok před řádným vypršením smlouvy údajně cení.