Dojemné Messiho gesto rozplakalo malé fanoušky. Magický okamžik, přiznává hvězda

Třiatřicetiletý Messi vyhrál ve fotbale skoro všechno, je obklopený luxusem a vyděláno má na stovky let dopředu, takže jej jen tak něco nerozhází. Když ale viděl, jakou radost má desetiletý Mikey z Enfieldu, mimochodem šílený fanoušek Arsenalu, když brýle dostal, úplně to šestinásobného vítěze Zlatého míče dostalo do kolen.

„Je to vždycky něco neuvěřitelného, byl to magický a inspirativní okamžik. Bylo vidět, že to zařízení lidem mění jejich životy. Jsem hrdý na to, že jsem součástí toho projektu," neskrýval dojetí jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie.

Už před vypuknutím epidemie Covid-19 v Evropě Messi podobné zařízení MyEye pořídil dvanácti lidem se zrakovým postižením. Stejným způsobem potěšil třeba i malou fanynku z Uruguaye, která plakala při setkání s hvězdou štěstím.