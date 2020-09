Suárez kouše a já bojuju, prohlásil útočník Atlética Madrid Costa

Třiatřicetiletý Suárez působil v katalánském celku od léta 2014, kdy přišel z Liverpoolu. Nový trenér Ronald Koeman ale o něj neměl zájem, a proto se Suárez dohodl s klubem na rozvázání kontraktu, který mu měl vypršet po této sezoně. Zadarmo se pak upsal Atléticu.

"Je velmi dobrý, jeden z nás si vezme na starosti bojování a ten druhý kousání," citovala španělská média Costu, který tím připomněl Suárezovy prohřešky z minulosti, kdy v průběhu let třikrát pokousal protihráče.

"Jsme šťastní, že máme Luise. Nechápu, proč ho Barca nechala jít. Pomůže nám spoustou gólů, válečným zápalem a hladem vyhrávat trofeje. Doufám, že nám pomůže vyhrát pro fanoušky další trofej, ale musíme jít zápas od zápasu," uvedl jednatřicetiletý Costa, který proti Granadě otevřel skóre.

Luis Suárez po přestupu z Barcelony do Atlética Madrid hned potvrdil pověst střelce.

Sergio Perez, Reuters

Ze Suárezova příchodu má radost také trenér Diego Simeone. "Hráči jako Luis mají dar snadno skórovat. Musíme mu pomoci, aby si udržel svou výkonnost. Jeho pohyb otevírá v útoku spoustu možností. Kromě dvou gólů přihrál na branku i Llorentemu. Má spoustu vlastností, které nám pomůžou se zlepšit," řekl padesátiletý Argentinec pro klubový web.

Podle Suáreze je změna působiště někdy potřebná. "Přišel jsem do klubu, který mě fantasticky přivítal. Poznáte to z atmosféry, hned od začátku to na vás udělá dobrý dojem a to se pak projeví na hřišti," prohlásil Suárez pro deník Marca.

"Mám velkou radost z premiéry a ještě větší ze zisku tří bodů v úvodním utkání ligové sezony. Chci mužstvu pomoci k úspěchu," konstatoval někdejší hráč Groningenu či Ajaxu Amsterodam.