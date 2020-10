Naštvaný kouč Barcelony Koeman: Jejich hráč mě urazil, o rozhodčích si udělejte obrázek sami

Koeman na tiskové konferenci vysvětlil, o čem si po zápase povídal s trenérem Getafe Josém Bordalásem. "Upozornil jsem ho, že jeho hráč s číslem 12 (Nyom) se ke mně nechoval s respektem a řekl mi něco ošklivého. Nebudu to opakovat, ale urazil mě," uvedl Koeman, který utrpěl první soutěžní porážku od srpnového nástupu do Barcelony.

Barcelonský Sergino Dest (vzadu) v souboji s Allanem Nyomem z Getafe během zápasu španělské fotbalové ligy. Nyom měl během utkání udájně také urazit trenéra Barcelony Koemana.

Manu Fernandez, ČTK/AP

"Řekl jsem Bordalásovi, že si musí se svým hráčem promluvit, protože takové chování v moderním fotbale nemůžeme akceptovat," doplnil nástupce odvolaného Quiqueho Setiéna.

Bordalásovi se údajný výstup kamerunského reprezentanta vůči barcelonskému kouči příliš nezdál. "Znám ho dobře. Je hodně soutěživý, ale také velmi zdvořilý. Netoleruju svým hráčům špatné chování. Pochybuju, že by ho Nyom urážel," konstatoval trenér Getafe.

Jaime Mata (uprostřed) z Getafe oslavuje svůj penaltový gól v duelu s Barcelonou společně se svými spoluhráči.

Manu Fernandez, ČTK/AP

Zápas rozhodl v 56. minutě Jaime Mata proměněnou penaltou po souboji Djeného Dakonama s hostujícím Frenkiem de Jongem. "Nevím, jestli to měl být pokutový kop. Vypadalo to, jakoby si pro něj šli a my jim to spolkli. Ani nevím, jestli tady byl videorozhodčí," prohlásil Koeman.

Rozhodčí? Podívejte se na počet faulů a rozdaných karet

Hráči Getafe udělali 20 faulů oproti barcelonským deseti. Tým z předměstí Madridu byl potrestán čtyřmi žlutými kartami, hosté třemi. "Nerad mluvím o rozhodčích, ale pokud jste viděli, kolik měli faulů a kolik dostali karet, můžete si udělat vlastní obrázek," uvedl Koeman.

Jeho svěřenci měli proti Getafe držení míče téměř 73 procent, ale výsledkem byl jen sedm střel. "Věděli jsme, že se tady hraje hodně špatně, ale snažili jsme se rychle pracovat s míčem. Oni nám hru pořád přerušovali fauly," řekl sedmapadesátiletý kouč.

Barcelona je v neúplné tabulce La Ligy po čtyřech odehraných zápasech devátá se sedmi body.