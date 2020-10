Barcelona má dočasného šéfa, volby prezidenta budou do tří měsíců

Po úterním odstoupení prezidenta Josepa Marii Bartomeua a celého představenstva klubu povede FC Barcelona dočasně Carles Tusquets. Volba nového řádného vedení týmu by se měla uskutečnit do tří měsíců.

Předseda ekonomického oddělení Barcelony Tusquets bude šéfovat sedmičlenné dočasné radě, dokud nebude zvolen nový prezident a představenstvo. Zastupující vedení by mělo přijímat jen taková opatření, která budou nutná pro běžný chod klubu.

Prezidentské volby se měly původně konat v březnu příštího roku, vzhledem k tříměsíční lhůtě to bude dřív. Kandidaturu na šéfa jednoho z nejznámějších týmů světa ohlásilo už sedm lidí. Do funkce se chce vrátit Joan Laporta, jenž Barcelonu vedl v letech 2003-2010 a slavil s ní dva triumfy v Lize mistrů. Dalším uchazečem je například Víctor Font, který slíbil přivést do funkce trenéra klubovou legendu Xaviho Hernándeze.

Bartomeu se stal prezidentem Barcelony v roce 2014 po rezignaci Sandra Rosella a jednoznačně vyhrál v roce 2015 volby krátce poté, co tým získal treble v podobě vítězství ve španělské lize, poháru a Lize mistrů. Jeho popularita však začala postupně klesat kvůli skandálu s najatou firmou na monitoring sociálních sítí, kvůli zhoršené finanční situaci klubu a neúspěchům na hřišti, které vyvrcholily ostudným debaklem 2:8 od Bayernu Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Poté, co v srpnu ohlásil úmysl Barcelonu opustit hvězdný kapitán Lionel Messi, jenž nakonec v klubu zůstal, podepsalo více než 20 tisíc členů klubu výzvu k hlasování o vyslovení nedůvěry Bartomeuovi a jeho vedení. Tomu by Bartomeu čelil jako třetí prezident v historii klubu a nakonec se mu vyhnul pouze úterní rezignací.