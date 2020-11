Kouč Barcelony? Toho bych nezaměstnal ani jako kustoda, kritizuje elitní útočník

Strádající Barcelonu má vrátit zpět na vítěznou a prosperující vlnu, jenže ne všichni jsou bez výhrad o kvalitách kouče Ronalda Koemana přesvědčeni. Třeba hvězdný forvard Betisu Sevilla Joaquín na základě své zkušenosti s Koemanem v trenérské roli, se nechal slyšet, že by slavného Nizozemce nezaměstnal ani jako kustoda.

Joaquín je i v 39 letech stále platným hráčem Betisu, ale na vrcholu kariéry byl mezi lety 2006 až 2011 ve Valencii, kde také zažil šest měsíců pod trenérem Koemanem. A nevzpomíná na to v dobrém.

I když klub pod Nizozemcovým vedením vyhrál Španělský pohár, trenérovi nakonec zlomila vaz politika výprodeje hráčů, kterým měl hasit finanční problémy Valencie.

Hráči tehdejšího kádru situaci těžce nesli. Joaquín dodnes nezapomněl a před sobotním duelem s Barcelonou neopomněl poznamenat, že s Koemanem se ani nepozdraví.

🚨⚽ @JoaquinArte, en @ElLarguero



😒"Mi experiencia con Koeman en el Valencia no fue agradable"



🤔 KIKO: "¿Si fueras presidente del Betis, te lo llevabas de entrenador?



😡@JoaquinArte: "Ni de utillero Kiko. Nos dijimos de todo. El sábado no me va a saludar ni le voy a saludar" pic.twitter.com/jcJUivyHnk — El Larguero (@ellarguero) November 2, 2020

„Nebyly to určitě nejhezčí okamžiky mojí kariéry. Ale jak se říká, člověk se musí naučit žít s tím, co se v danou chvíli děje," rozpovídal se útočník o časech pod Koemanem pro pořad El Larguero.

„Už se mi ani o tom nechce moc mluvit. Upřímně, to, co se tehdy dělo, mě stále bolí. Byly to pro mě špatné časy," přiznal.

„Už jsem ale otočil list, všechno jsme si už vyříkali. Naštěstí to netrvalo dlouho a sezonu se nám nakonec podařilo ještě částečně zachránit," pokračoval.

Na otázku moderátora, zda by Koemana, pokud by on sám byl klubovým prezidentem, zaměstnal jako kouče Betisu, odpověděl: „Ani jako kustoda!"

„On mě (o nadcházejícím víkendu) ani nepozdraví. A ani já ho nepozdravím," dodal útočník.

Barceloně momentálně patří v lize až 12. příčka. Většina konkurence má sice více odehraných zápasů, ale i kdyby katalánský klub v obou dohrávkách vyhrál, stačilo by mu to momentálně jen na čtvrté místo.

Betis zatím pod koučem Manuelem Pellegrinim čtyřikrát vyhrál a čtyřikrát prohrál a patří mu sedmá pozice.