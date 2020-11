Za porážku ve Valencii můžu já, prohlásil trenér Realu Zidane

Real na Mestalle dostal tři góly z penalt od Carlose Solera, jednou zamířil do vlastní branky Raphaël Varane. "Tři penalty, vlastní gól. To je příliš... Je to moje vina, protože jsem trenér a musím najít řešení. Nedokážu ospravedlnit, co se stalo. Byl to špatný den, ale na nic se nemůžeme vymlouvat. Musíme se zlepšit v obraně," řekl Zidane médiím.

Madridský tým přitom odstartoval lépe a ve 23. minutě ho poslal do vedení Karim Benzema. Domácí ale ještě v prvním poločase otočili skóre na 2:1. "Nemyslím si, že Valencie byla takticky lepší než my. Začali jsme dobře, ale po gólu jsme trochu ztratili koncentraci a změnili svou hru. Těžko se to chápe, ale maximální zodpovědnost mám já. Musíme najít odpověď na soupeřovy góly," konstatoval osmačtyřicetiletý trenér.

Brankář Realu Thibaut Courtois byl naštvaný kvůli třem penaltám. První Solerův pokus vyrazil, Yunus Musah však belgického gólmana překonal z dorážky. Rozhodčí Jesús Gil Manzano ale gól Valencie neuznal a nechal pokutový kop opakovat. Soler už v 35. minutě na druhý pokus uspěl a srovnal na 1:1.

"Byl jsem blízko, abych chytil všechny penalty. Vlastní gól byl jenom smůla. Marcelo hrál před druhou penaltou míč, ale Maxi Gómez si zakřičel a rozhodčí zapískal. Je to frustrující, ale s takovými rozhodnutími nic neuděláme," prohlásil Courtois.

Hostům chyběl defenzivní záložník Casemiro kvůli pozitivnímu koronavirovému testu. Real od začátku minulé sezony vyhrál jediný z šesti ligových duelů, ve kterých brazilský reprezentant nenastoupil. "Nesmíme se na nic vymlouvat, mohli bychom najít tisíc věcí. Všichni jsou to hráči Realu Madrid," upozornil Zidane, jehož svěřenci jsou na čtvrtém místě neúplné tabulky La Ligy.