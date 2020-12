Koeman: Když zlepšíme efektivitu, budeme kandidátem na titul

"Barcelona je kandidátem na mistrovský titul. Sezona je ještě dlouhá a my musíme získat větší sebevědomí ve hře a zlepšit efektivitu před brankou," citovala Koemana španělská média. "Lepší zakončení je otázkou sebevědomí. Když jako útočník vstřelíte gól, v dalším utkání si víc věříte. S těmito třemi body můžeme ve středečním zápase se San Sebastianem ukázat, že umíme hrát líp," přidal nizozemský kouč.

Barcelona před duelem s Levante podlehla 0:3 Juventusu Turín ve skupině Ligy mistrů a senzačně 1:2 na hřišti Cádizu v La Lize. "Hodně jsme se zlepšili. Ve druhém poločase jsme proti Levante hráli lépe, vytvářeli si víc šancí, ačkoliv pro nás bylo těžké nějakou proměnit. Nakonec to bylo těžce vybojované a velmi zasloužené vítězství," prohlásil Koeman.

Fotbalisté Barcelony během zápasu Ligy mistrů.

Albert Gea, Reuters

"Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který vysoko presuje. Leo (Messi) se na hřišti pohyboval tak, že jsme mohli mít extra záložníka," vysvětlil někdejší obránce svou taktiku na Levante, kterému patří 18. příčka.

V závěru se domácí na Camp Nou soustředili především na defenzivu a trenér v 89. minutě poslal na trávník třetího stopera Samuela Umtitiho. "Levante víc riskovalo a my museli bránit výsledek. Pokud je třeba dohrát zápas s dalším obráncem na hřišti, tak to musíte udělat. Vždycky je to takové," konstatoval Koeman.