Od jména muže, kterého členové Barcelony nakonec zvolí, se podle lidí z Messiho okolí odvíjí i další budoucnost argentinské hvězdy.

A právě Emili Rousaud věří, že to bude on, kdo do prezidentského křesla usedne a Messiho přesvědčí, aby zůstal. A to nejen proto, že už před časem vystoupil s návrhem, aby byl Camp Nou přejmenován na stadion Lionela Messiho.

„Nabízím klubu své bohaté zkušenosti v podnikání," připomněl čtyřiapadesátiletý úspěšný podnikatel v energetice v rozhovoru pro španělskou televizi neutěšenou ekonomickou situaci, v níž se Barcelona ocitla a na kterou ostatně i Messi v jednom z posledních rozhovorů poukázal.

Fotbalista Barcelony Lionel Messi v duelu s Huescou.

Albert Gea, Reuters

Představil dokonce i plán, který by měl přimět třiatřicetiletého Argentince, aby v Barceloně zůstal. Přitom netajil, že chce navrhnout Messimu, aby přistoupil na snížení astronomického platu, který pobírá, protože i v tom vidí cestu, jak vyvést klub z finančních potíží.

„Lionel nikdy neřekl, že chce opustit náš klub z ekonomických důvodů, to si uvědomte," připomněl Rousaud Messiho koketování s Paris Saint-Germain a Manchesterem City.

„Proto se mu podívám do očí a na rovinu mu řeknu: Váš plat je neudržitelný, tolik peněz vám klub nemůže platit. Chystáme se ale nastartovat projekt, jenž vás obklopí mladými talentovanými hráči." Kandidát na prezidentské křeslo Barcelony je přesvědčen, že tento argument na Messiho zabere a on ještě dva další roky zůstane.

Zmíněnými talenty by měli být Nor Erling Haaland působící momentálně v Dortmundu a hvězda francouzského Paris SG Kylian Mbappé.

„Můj poradce Josep Maria Minguella mluvil s Haalandovým agentem Minem Raiolou, aby zjistil podmínky, za kterých by Nor přišel. Začali jsme jednat," řekl Rousaud a v rozhovoru pro španělský server Sport přidal, že vzhledem k současné ekonomické situaci Barcelony by se o návratu Neymara dalo uvažovat až na konci jeho smlouvy v Paříži.

Lionel Messi se může smát. Dosáhl rekordní mety 644 gólů a na základě toho Budweiser obdarovává gólmany, které pokořil.

Juan Medina, Reuters

„Jestliže Messi mluvil o odchodu z Barcelony, nebylo to z ekonomických důvodů. Je nejlépe placeným fotbalistou na světě a nikdy se nezmiňoval o penězích. Nechtěl odejít proto, že by nevydělával dost, ale proto, že mu schází sportovní vize a projekt do budoucích sezon. Chce vyhrávat další zápasy a trofeje," je přesvědčen, že Messiho svými argumenty přesvědčí.

Šestinásobný vítěz Zlatého míče Messi se k uchazečům o prezidentské křeslo zatím nevyjádřil, stejně jako neřekl ani slovo k svému dalšímu působení v Barceloně.

„Svou budoucností si nejsem vůbec jistý, nevím, jestli odejdu, či nikoli. Počkám až skončí sezona. Pokud bych ale měl odejít, pak tím nejlepším směrem," řekl vyhýbavě v rozhovoru pro španělskou televizi.