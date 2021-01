Nejsme loutky, které musí pořád hrát, prohlásil brankář Courtois

Velké zklamání. Fotbalisté Realu Madrid neskrývali po bezbrankovém sobotním duelu španělské ligy v Pamploně rozladění. "Bílý balet" nastoupil k zápasu 18. kola navzdory komplikacím způsobeným sněhovou bouří Filomena a špatnému stavu hřiště. Podle brankáře Thibauta Courtoise nejsou hráči loutky, které musí za všech okolností hrát. Počasí zkomplikovalo Realu už páteční let do Pamplony. Kvůli ledu na ranveji strávil tým přes tři hodiny čekáním v letadle. Po utkání navíc nemohl odcestovat zpátky do Madridu.