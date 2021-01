Barcelona bude platit! I když Messi v létě skončí

Messi chtěl odejít ze slavného klubu už loni v létě. Fanoušci Barcelony propadli panice, Odchod špílmachra s desítkou na zádech si nedovedli představit. Média se hned předháněla, kdo by mohl šestinásobného držitele Zlatého míče angažovat. Informací, proč chce Argentinec po letech na Camp Nou balit, chrlila média také dost. A nyní se objevil další. Za všechno mohou nevyplacené peníze, které hráči zaručovala smlouva.

Základní plat nebyl problém. Sto milionů eur Argentinec každý rok dostal. V současném kontraktu má ale Messi i velkorysé bonusy, které mu nebyla Barcelona schopna vyplatit. Šlo o 78 milionů eur, tedy více než dvě miliardy korun. Klub sliboval a sliboval, na účtu ale dlouho avizované finance fotbalista nenacházel. A tak hvězdě došla trpělivost.

Polovina zmíněné sumy byla nakonec uhrazena a podle všeho došlo nyní i k dohodě, jak to bude se zbylými 39 miliony eur. Tuto částku obdrží fotbalista ve splátkách do roku 2025. To znamená, že i kdyby Argentinec opustil Barcelonu na konci sezony, klub bude muset v příštích letech dostát svým závazkům. Trpět nouzí tedy slavný hráč určitě nebude.

Messimu vyprší kontrakt na Camp Nou v červnu, ale už od 1. ledna může jednat o angažmá s jinými kluby.