Cádiz - Atlético 2:4 Atlético vede ligu už o deset bodů, Barca předstihla Real

Atlético zvítězilo v posledních osmi zápasech, což je jeho nejlepší série od jara 2014, po kterém slavilo zatím poslední ligový titul. Se čtrnácti brankami ze šestnácti startů nejlepší střelec aktuálního ročníku La Ligy Suárez poprvé skóroval v 28. minutě, kdy z volného přímého kopu zakroutil míč přes zeď k tyči. Po sedmi minutách odpověděl Negredo, který obstřelil brankáře Jana Oblaka. Do přestávky se trefil ještě hostující Saúl.

Gólová přestřelka pokračovala i po změně stran. Suárez proměnil penaltu. Snížení zařídil opět pětatřicetiletý Negredo, který se v dresu nováčka trefil v této sezoně i do sítě Barcelony. Dvě minuty před koncem pojistil výhru Atlética svou první trefou v ročníku kapitán Koke.

Barcelona se s Bilbaem utkala v lednu potřetí, nejprve při vítězné ligové dohrávce (3:2) a poté ve španělském Superpoháru, v němž triumfoval Athletic 3:2 v prodloužení. K posunu na druhé místo tabulky vykročila Barcelona po 20 minutách hry brankou Messiho, který z asi dvaceti metrů přesně zamířil do horního rohu branky a dal už 49. gól z přímého volného kopu v barvách klubu. Barcelona vedla do začátku druhé půle, než obránce Jordi Alba ve snaze odtlačit soupeře nabíhajícího na centr tečoval míč do vlastní branky.

Favorit zápasu nakonec zvládl přetavit tlak ve vítěznou branku. Čtvrt hodiny před koncem se trefil Antoine Griezmann, kterému se proti Bilbau střelecky daří, v kariéře mu dal už 11 branek. Katalánci v tomto kalendářním roce ještě neztratili ani bod, Baskové naopak z posledních čtyř ligových utkání dvakrát prohráli.