Rozhodčí nadržují Realu, naznačil Piqué. Může mít problémy

V rozhovoru s youtuberem přezdívaným DjMaRiiO čtyřiatřicetiletý fotbalista uvedl, že rozhodčí svými verdikty pomohli Realu v minulé sezoně k titulu. Jejich některé výroky označil za největší grotesku, jakou kdy v životě viděl. Citoval také slova bývalého sudího Eduarda Iturraldeho Gonzáleze, podle kterého 85 procent rozhodčích fandí Realu.

"Jak by mohli nenadržovat Realu. I kdyby to dělali nevědomky, jak by mohli být nestranní? Respektuji profesionalitu rozhodčích a vím, že dělají svou práci nejlépe, jak umí, ale když nastanou pochyby, co udělají?" prohlásil Piqué, který momentálně kvůli zranění nehraje.