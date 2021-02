Carvajal se při návratu do sestavy Realu znovu zranil

Obránce Realu Madrid Dani Carvajal se ihned při návratu do sestavy znovu zranil. V nedělním utkání španělské fotbalové ligy s Valencií (2:0) musel střídat po 25 minutách. Podle listu Marca může kvůli zranění stehna chybět Realu dva měsíce nebo i déle.

Pro Carvajala je to v této sezoně už třetí svalové zranění. Od loňského října kvůli zdravotním problémům španělský reprezentant nehrál dohromady tři měsíce.

"Obnovilo se mu to. Mrzí mě to za něj, protože hrál dobře a je to pro nás důležitý hráč. Nedokážu si všechna ta zranění vysvětlit," uvedl trenér Zinédine Zidane. Na marodce jsou totiž také Sergio Ramos, Éder Militao, Álvaro Odriozola, Eden Hazard, Rodrygo, Federico Valverde a Marcelo.

"Neměli jsme před sezonou běžnou přípravu a teď máme spoustu zraněných," řekl francouzský kouč, jenž nechtěl spekulovat o tom, zda za to může nabitý kalendář, který ovlivnila pandemie koronaviru.