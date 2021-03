Gigant Realu, Estadio Santiago Bernabéu, bude nejmodernější na světě

O jeho rozšíření se v padesátých letech zasloužil prezident klubu, po němž nese i jméno. Tehdy měl kapacitu 100 000 lidí, počet míst se zavedením sedadel klesl. Poslední zvýšení kapacity na 81 000 je z devadesátých let minulého století. V současnosti ale stadión prochází velkou rekonstrukcí, která by měla být dokončena ke 120. výročí založení klubu 6. března 2022.

I když se prostor tribun výrazně nezmění, vše v útrobách stadionu, hlavně při vnějším pohledu, bude jiné. Stavbaři se zavrtali hlouběji do země, takže pod hrací plochou vznikne nových 500 místo pro automobily a stání pro autobusy především zúčastněných týmů. Zmizelo odtud nákupní centrum, ale i fan shop. Ty najdou místo jinde, předěláno bude také muzeum Realu, které je nejnavštěvovanějším klubovým muzeem na planetě.

Takhle bude vypadat Santiago Bernabéu po rekonstrukci.

Real Madrid

„Santiago Bernabéu bude nejmodernějším stadionem na světě. Na fanoušky myslíme především, proto tady vyrůstají nové restaurace, kavárny a místa, kde si mohou zpříjemnit chvíle nejen v době zápasů. Chceme, aby zázemí stadionu bylo využíváno denně po celý rok,“ řekl pro klubový web prezident Realu Florentino Pérez. Fanoušci mu ale vyčítají, že chce část nákladů na přestavbu zaplatit z prodeje jména fotbalového velechrámu.

Náklady jsou skutečně gigantické, jako stadion. Stát by měl okolo 525 milionů eur (asi 13,775 miliardy korun). Klub si vzal úvěr, který má splácet třicet let. Nejnákladnější je zatahovací střecha a obvodový plášť stadionu, který zakryje charakteristické vstupní boční věže. Ty nové, jimž musely staré ustoupit. Nejnáročnější bylo zesílení obvodových stěn, které musí unést několik set tun vážící střechu, jejíž střed bude zatahovací, takže stadion bude v případě potřeby kompletně zastřešený. Výška se zvedla o deset metrů a kapacita sedadel tak vzrostla na 84 000. Jedno patro budou tvořit VIP kóje, jichž má být 105 a budou hodně drahé, pronájem vyjde prý až na padesát tisíc eur ročně. Projekt nového stadionu pochází od slavného německého studia GMP Architekten zaměřujícího se na architekturu stadionů, podílela se na něm také španělská studia L35 a Ribas & Ribas Arquitectes.

„Stavěli jsme za plného provozu, ale stěhování klubu do tréninkového centra nám situaci usnadnilo, položen už byl také nový trávník. Stadion bude komfortní, bezpečný, s využitím nejmodernějších technologií. Výsuvnou střechou bude pohybovat mechanismus podobný těm, které zvedají mosty. Na hlavní tribuně bude prstenec sloužící jako obrazovka, další bude nad plochou 360stupňová. Samozřejmě více světla bude nejen uvnitř stadionu, ale i v jeho útrobách, které budou sloužit návštěvníkům a potřebám klubu. Reprezentativní i prodejní prostory, nový fan shop, několik restaurací, muzeum, to vše bude prostorné, komfortní a zářící. Uvnitř bude také velký počet eskalátorů. Jako obří obrazovka poslouží i vnější plášť stadiónu, na němž budou promítány gigantické obrazy slavných hráčů Realu. Jeho využití je velmi široké. Změní se také okolí, v bezprostřední blízkosti vyroste park o rozloze 6000 čtverečních metrů,“ řekl šéf přestavby stadionu Tristán López Chicheri.

Jeden z monumentů, ležící v širším centru Madridu, by měl tedy procitnout do mnohem intenzivnějšího života. „Sleduji, jak se stadion mění a roste do krásy. Já si na něm v dresu Realu už nejspíš nezahraju,“ posteskl si brzy pětatřicetiletý kapitán mužstva Sergio Ramos, který se chystá po operaci kolena na návrat na trávník. Smlouva mu však končí v létě a na nové se s prezidentem Pérezem nedohodl. Podle médií využije nabídky Manchesteru City, pokud šéf Realu nezmění názor a nenabídne mu smlouvu alespoň na dva roky místo jednoho.