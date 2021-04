Obvinění z rasismu ve španělské lize prověří expert na odezírání ze rtů

Španělská fotbalová liga angažovala experta na odezírání ze rtů, který by měl pomoci s vyšetřováním údajné rasistické urážky obránce Valencie Mouctara Diakhaby. Juan Cala z Cádizu, jenž byl z rasismu obviněn, prohřešek vehementně popírá. Situaci by měl podle šéfa ligy Javiera Tebase vyjasnit odborník.

Cala se dostal s Diakhabym do konfliktu v prvním poločase nedělního ligového zápasu. Francouzský obránce tmavé pleti reagoval rozhořčeně na Calovu poznámku a řekl rozhodčímu, že ho soupeř rasisticky urazil. Fotbalisté Valencie na protest odešli ze hřiště a zápas byl na zhruba 25 minut přerušen.

Španělský fotbalista obvinění označil za "veřejný lynč" a "mediální cirkus". Radio Tribuna Deportiva ve středu na twitteru zveřejnilo audiozáznam ze stadionu, na němž je rasistická urážka slyšet.

Tebas ale uvedl, že audio bylo vytrženo z kontextu a k posouzení celé situace chce využít další technologii a experta na čtení ze rtů.

"Ta zveřejněná nahrávka je z doby zhruba minutu a půl po incidentu, a ať už to na ní mluvil kdokoliv, měl jihoamerický přízvuk, takže to nemohl být Cala," řekl Tebas. Více podrobností by mělo být k dispozici do pátku.