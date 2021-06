Spolumajitel Interu Miami věří, že přivede Messiho, až skončí v Barceloně

Mas spolu s dalším spolumajitelem, bývalým slavným anglickým fotbalistou Davidem Beckhamem, chtějí vytvořit z Interu Miami velkoklub. Týmu se ale zatím příliš nedaří, v aktuální sezoně je v tabulce Východní konference jedenáctý.

"Jsem optimistou, že Messi bude hrát v dresu Interu Miami, protože by tím dovršil svůj odkaz nejlepšího hráče své generace. Zároveň by se tím naplnily ambice majitelů Interu Miami vytvořit světový tým," uvedl Mas pro Miami Herald. "David a já pracujeme velmi tvrdě na tom, abychom sem přivedli ty nejlepší hráče. A Messi je jedním z nejlepších fotbalistů historie," dodal americký obchodník.

Podle španělských médií Barcelona nabídla své dlouholeté opoře desetiletý kontrakt. Na jeho základě by měl nyní třiatřicetiletý Messi hrát ještě dvě sezony na Camp Nou a poté by se na dva roky přesunul do Miami, kde by zakončil kariéru. Následujících šest let kontraktu by pak působil jako světový ambasador Barcelony.

Aktuální reakce Messiho nejsou známé, v minulosti na téma zámořského angažmá ale promluvil. "Vždycky jsem si říkal, že mě láká si to ve Spojených státech jednou zkusit, jaký je tam fotbal i život. Jestli se to ale jednou stane, to nevím," tvrdil loni Argentinec a naznačil, že by se fotbalovému angažmá v MLS nebránil.