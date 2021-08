Laporta považuje finanční situaci Barcelony za dramatickou, ale dočasnou

Laporta vedl Barcelonu už mezi lety 2003 až 2010. Do funkce předsedy se vrátil letos v březnu, kdy vyhrál volby. "Tato tisková konference byla svolána proto, že chci několik věcí zasadit do kontextu a vysvětlit, co jsme po našem příchodu do klubu zjistili. Platová politika předchozího vedení byla špatná. Experti ji označují jako převrácenou pyramidu. Veteráni dostávají dlouhodobé smlouvy, zatímco mladí hráči krátké kontrakty, což ztěžuje vyjednávání nových smluv," řekl Laporta.

"Naše mzdy představují 103 procent celkových příjmů klubu. Předchozí vedení mělo člověka na objevování talentů v Jižní Americe. Účtoval si nepřiměřenou částku osm milionů eur (skoro 203,5 milionu korun). Barcelona má záporné čisté jmění ve výši 451 milionů eur (téměř 11,5 miliardy korun). Sportovní mzdy činí 617 milionů eur (skoro 15,7 miliardy korun), což je o 25 až 30 procent více než u našich konkurentů," uvedla devětapadesátiletý funkcionář.

Kvůli pravidlům finanční fair play La Ligy opustil klub jeho historicky nejlepší střelec Lionel Messi, který odešel do Paris St. Germain. Barceloně se snaží pomoci dlouholetí hráči. Stoper Gerard Piqué souhlasil se snížením platu, aby mohla Barcelona do začátku ligy zaregistrovat nové hráče. Jeho příkladu by měli brzy následovat další kapitáni týmu pro tuto sezonu Sergio Busquets, Jordi Alba a Sergi Roberto. Novou ligovou sezonu načali svěřenci trenéra Ronalda Koemana v neděli domácí výhrou 4:2 nad San Sebastianem.

Bartomeu poslal Laportovi dopis. "Považuju ho za plný lží. Se snahou ospravedlnit vedení, které je neospravedlnitelné. Nesdílím ani čísla, o kterých Bartomeu mluví. Absolutně nesouhlasíme. Do 17. března 2021 je to jejich odpovědnost," uvedl Laporta.

"Nikdo neunikne odpovědnosti. K dnešku činí dluh 1,35 miliardy eur (téměř 34,5 miliardy korun). Hospodářská a majetková situace je velmi znepokojivá a finanční situace dramatická. Bartomeu v dopise hovoří o dalším plánovaném snížení platů o 90 milionů eur. Pravdou je, že hráči s ním ani nechtěli mluvit," konstatoval někdejší poslanec katalánského parlamentu.

Na konci července se Barcelona dohodla na "přátelském" mimosoudním vyrovnání se svým bývalým hráčem Neymarem. Katalánský klub podepsal s devětadvacetiletým Brazilcem dohodu, která ukončila tři žaloby týkající se pracovněprávního a občanskoprávního sporu mezi oběma stranami.

"Neprominuli jsme Neymarovi 16 milionů eur. Další lež. Pro obě strany bylo nejlepší dosáhnout dohody. Sportovní politika byla za předchozího vedení katastrofální. Za (prodej) Neymara (do PSG) obdrželi 222 milionů eur, které utratili rychlostí světla a navíc nepřiměřeně. Teď se nacházíme v situaci s raketově rostoucími platy a umořováním (dluhu)," prohlásil Laporta.

Přestože je situace podle něj dramatická, vidí z ní východisko. "Mám i dobré zprávy. Strategický plán založený na naší důvěryhodnosti a zkušenostech, na aktivech, která Barcelona má, činí tuto situaci dočasnou. Klub bude vždy patřit členům," řekl barcelonský rodák.

"Moje morálka je velmi vysoká a ještě vyšší po nedělním výkonu týmu. Jsem přesvědčený, že rozhodnutí, která měla být přijata, byla stejně jako v případě Lea smutná, ale nezbytná. Pokud budeme všichni jednotní, nová éra, která začíná, bude velmi úspěšná. Hráči jsou oddaní na hřišti i mimo něj. Mají velkou motivaci," uvedl Laporta.

K Messimu bude cítit věčnou vděčnost. "Byl to milostný příběh a dlouholetý vztah, který byl velmi úspěšný, leč bohužel skončil.Takový je život. Vidět Messiho v PSG ve mně vzbudilo hodně rozporuplné pocity. Raději bych ho viděl v Barceloně, ale klub je nad všemi," řekl vystudovaný právník.