Český fotbalový reprezentant Jankto má podle zahraničních médií namířeno do španělské ligy!

Český fotbal by po odchodu Tomáše Vaclíka mohl mít znovu zástupce ve španělské La Lize. Reprezentační záložník Jakub Jankto je totiž podle zahraničních médií na cestě do Španělska, kam by měl přestoupit ze Sampdorie Janov. Pětadvacetiletého fotbalistu mělo získat Getafe za 6 milionů eur (asi 152 milionů korun). Transfer by měl být brzy oficiálně potvrzen.