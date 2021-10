Jankto léčí v Getafe zraněný kotník a přestup do Španělska si pochvaluje

Český fotbalista Jakub Jankto je na dobré cestě k uzdravení a brzkému návratu na trávníky. Pětadvacetiletý záložník Getafe, který se léčí s podvrtnutým kotníkem, začal opět chodit a hýbat zraněnou nohou. Uvedl to v rozhovoru na oficiálních stránkách klubu. Rovněž si pochvaluje přestup ze Sampdorie Janov do španělského celku a věří, že se bude Getafe brzy dařit i výsledkově.

Český reprezentant si přivodil zranění v zářijovém utkání španělské ligy s Vallecanem, kdy musel vystřídat už po 11 minutách hry. Původně se zdálo, že půjde o vážnější problém a tehdejší trenér Míchel hovořil o možném poškození lýtkové či holenní kostí. Podrobná vyšetření ale frakturu ani prasklinu neodhalila.

"V utkání s Vallecanem jsem cítil prasknutí a okamžitě jsem věděl, že to bude něco vážného. Takovéto zranění je na pět až šest týdnů. Je to mé první větší zranění v kariéře. Nikdy jsem totiž nebyl mimo déle než týden," citoval web Jankta. "Teď už se ale cítím dobře. Začal jsem zase chodit a hýbat nohou," řekl.

Období nečinnosti mu ale není příjemné. "Zlepšuje se to, ale chce to čas. To, že nemůžu trénovat, je trochu nuda. Rád totiž každý den makám, běhám a hraju," prohlásil.

Jakub Jankto z Getafe kvůli zranění nedohrál utkání španělské ligy s Vallecanem.

Přestup do Getafe nicméně zhodnotil jako správný krok a pochvaloval si, že se mu dostalo příjemného přijetí. On sám mohl některé členy překvapit i znalostí španělštiny, s níž se představil jednak v uvítacím videu fanouškům nebo v ní vedl i aktuální rozhovor. "Měl jsem štěstí, že jsem se španělštinu v mládí učil, a znalost jazyka mi to tu usnadňuje. Navíc máme dobrou atmosféru v kabině a všichni jsme přátelé," uvedl Jankto.

"Přestup jsme řešili i s rodinou a rozhodli jsme se, že potřebujeme změnu. Getafe je rodinný klub. Všechno v něm velmi dobře funguje a jsem rád, že tu jsem," prohlásil hráč, který podle deníku Marca přišel do španělského klubu za šest milionů eur (přes 153 milionů korun).

Zatím nastoupil ke čtyřem zápasům a netajil se, že se těší, až zase týmu pomůže na hřišti. O to více, když Getafe momentálně patří v ligové tabulce s jedním bodem poslední příčka. Kvůli neuspokojivým výsledkům byl po víkendu odvolán i trenér Míchel. Jeho nástupce zatím oznámen nebyl. "Věřím, že to brzy otočíme. Ve spoustě zápasů jsme nehráli špatně a minimálně nějaké body jsme si zasloužili," dodal Jankto.