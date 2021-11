Fotbalista Realu Mendy sexuálně obtěžoval a zmlátil ženu, tvrdí známý investigativní novinář

Levý obránce Realu Madrid Ferland Mendy ženu údajně několikrát uhodil do těla a kopl do hlavy. Následně jí ukázal své genitálie. Šokující zprávu přinesl světu Romain Molina, proslulý investigativní žurnalista britského deníku The Guardian a amerického New York Times, který se nejvíce zaměřuje na francouzský fotbal.