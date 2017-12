Poslední šance pro Real? Přivítá Barcelonu s cílem stáhnout její náskok

Poslední srpnová střetnutí ve španělském Superpoháru vyzněla jasně pro Real, který v Barceloně zvítězil 3:1 a doma 2:0. Od té doby se však forma obou týmů změnila. Barca se celkem rychle vypořádala s odchodem útočníka Neymara do Paris St. Germain a v lize ztratila body jen při třech remízách. Bílý balet naopak v domácí soutěži čtyřikrát hrál nerozhodně a dvakrát nečekaně podlehl outsiderům Betisu a Gironě.

"Je to nejdůležitější zápas na světě, větší než kterýkoli jiný. Vzhledem k naší situaci musíme zvítězit, abychom mohli dál bojovat o mistrovský titul," prohlásil kapitán a obránce Realu Sergio Ramos. "Uděláme všechno pro to, abychom se v La Lize vrátili zpět do čela. Musíme držet při sobě a nedat Barceloně moc prostoru, protože nás jinak potrestají," přidal záložník Luka Modrič.

V odlišném rozpoložení jsou i největší ofenzivní hvězdy španělských rivalů. Zatímco barcelonský Lionel Messi se 14 ligovými góly vede tabulku střelců, Cristiano Ronaldo se v domácí soutěži trefil pouze čtyřikrát. Držitel Zlatého míče za letošní rok se navíc kvůli problémům s lýtkem zapojil do plnohodnotného tréninku Realu až dnes.

Vánoční dárek! Pro koho?

Barcelona si může v Madridu připsat třetí ligové vítězství za sebou, čímž by se ještě víc přiblížila titulu. "Výhrou bychom získali důležitý náskok. Sice ještě do konce sezóny zbývá mnoho utkání, ale bylo by pěkné zakončit rok vítězně a strávit šťastné Vánoce," uvedl Messi. "Real je fantastický tým, ale byla by chyba řešit cokoli jiného než vlastní výkon. Podobná utkání rozhodují detaily, takže musíme být téměř dokonalí," doplnil středopolař Paulinho.

Svěřenci Zinédina Zidana si v minulém týdnu zvedli sebevědomí na mistrovství světa klubů, které ovládli po finálové výhře 1:0 nad brazilským Grémiem a poprvé v historii získali během kalendářního roku pět trofejí. "Určitě nám to pomohlo po psychické stránce, ale zápas s Barcelonou bude něco jiného," podotkl Ramos.

Sobotní El Clásico má výkop netradičně už ve 13:00. Hlavním důvodem je časový posun vůči Asii, kde budou moci fanoušci sledovat zápas ve večerních hodinách. "Jde o globální zábavu. Loni sledovalo španělskou ligu 2,6 miliardy lidí po celém světě a většina z nich je v Asii, tak jim chceme dát možnost vidět utkání, aniž by museli být vzhůru do noci," vysvětlil mluvčí soutěže Joris Evers.

Šlágr mezi španělskými giganty patří dlouhodobě mezi nejsledovanější zápasy na světě. Poslední duel Realu s Barcelonou sledovalo 650 miliónů lidí ve 180 zemích světa.