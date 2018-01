Krize fotbalistů Realu nekončí! V poháru vypadl s outsiderem

Vyřazení s třináctým týmem nejvyšší soutěže přišlo čtyři dny po vysoké výhře 7:1 nad La Coruňou, která dala fanouškům naději, že by Bílý balet našel ztracenou formu. Místo toho ale přišel další šok a hráče po prohře s Leganés provázel do kabin ohlušující pískot.

"Naprosto jsme selhali a odpovědnost za to nesu já," prohlásil trenér Realu Zinédine Zidane, který nechal řadu hráčů základní sestavy včetně Cristiana Ronalda odpočívat. "Ale nelituji toho, někteří to potřebovali. Na papíře to byl pořád silný tým, ale v první půli jsme propadli," dodal.

Domácí prohrávali od 31. minuty po gólu Javiera Erasa, ale po přestávce se zlepšili a Karim Benzema vyrovnal. Nerozhodné skóre však vydrželo pouhých osm minut. Leganés, které se ve čtvrtfinále poháru představilo poprvé v 89leté historii klubu, zajistil postup Gabriel Pires.

Zidane, jehož tým vyhrál jediný ze čtyř posledních domácích zápasů, po vyřazení tuší, že pokud se výsledky výrazně nezlepší, bude hrát v blížícím se osmifinále Ligy mistrů s Paris St. Germain o místo. "Je to naprosto jasné. Já nesu odpovědnost a dneska jsem udělal spoustu chyb. Jsem proto naštvaný víc na sebe než na hráče. Musím se tomu postavit čelem a najít řešení. Musím bojovat a snažit se pracovat na zlepšení. Víc dělat nemůžu," prohlásil.