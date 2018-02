Real v pohodě vyhrál, Ronaldo odmítl penaltu a hattrick

Ronaldo se vrátil do sestavy poté, co v týdnu proti Leganés odpočíval. Ve 44. minutě otevřel skóre střelou z otočky po Benzemově přiťuknutí. A když jen 50 vteřin po nástupu do druhé půle zvýšil po brejku Bale, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Real nedovolil drama, naopak Ronaldo přidal další branku, svou už 299. ve španělské lize. V závěru pak odmítl možnost na jubilejní třístou trefu a hattrick, když po faulu na Balea přenechal pokutový kop Benzemovi.