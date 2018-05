Hanebný Real, zuří po potupě fanoušci Bílého baletu. Schytal to Ramos i trenér Zidane

Trapný, hanebný. Na Real Madrid se sype po porážce v Seville drsná kritika. Největší porci pak schytal stoper Sergio Ramos. Zápas proti klubu, kde začínal s velkým fotbalem, se proměnil v jeho noční můru. Udělal chybu před úvodní brankou, pak si dal vlastní gól, k tomu neproměnil penaltu. Porážka 2:3 tak nese především jeho podpis. Potupa je o to větší, že Bílý balet ztrácí na vedoucí Barcelonu propastných patnáct bodů a fanoušci pochopitelně zuří.

Stoper Realu Madrid Sergio Ramos to po porážce v Seville schytal.

Góly z posledních minut, kterými zachránil Realu kůži v řadě zápasů, jsou zapomenuty. Alespoň do chvíle, než stoper Realu Sergio Ramos přidá další. Teď mu fanoušci slavného klubu po prohře v Seville spílají. Je pravda, že toho měl obránce na triku docela dost.

Za stavu 0:0 mu utekl útočník Wissam Ben Yedder a Bílý balet prohrával. Po necelé hodině hry pak zkušený stoper trefil z penalty jen břevno a to ještě nebylo vše. Chvíli před koncem si nešťastník dne srazil centr soupeře do vlastní sítě. V nastavení pak sice korigoval z další penalty výsledek, náladu mu to ale nespravilo.

„Samozřejmě to byl pro Sergia speciální zápas, když hrál proti svému bývalému klubu. Ale určitě chtěl vyhrát, stejně jako my jsme chtěli porazit Real Madrid," poznamenal po utkání kouč vítězů Joaquín Caparrós, když byl dotázán na výkon Ramose. Každopádně duel končil v dobré náladě.

To jeho protějšek, trenér Zinedine Zidane, dostal v médiích nařezáno snad ještě víc než Real na trávníku. A to kvůli tomu, že se rozhodl nenasadit nejsilnější sestavu, když šetřil Toniho Kroose, Luku Modriče, Marcela i největší hvězdu - Cristiana Ronalda. „Do zápasu jsem poslal hráče, kteří měli kvalitu na to, aby vyhráli. Ničeho nelituji. Šanci dostali fotbalisté, kteří toho v sezóně tolik neodehráli, a utkání odmakali. Je samozřejmě škoda, že jsme nedokázali bodovat," snažil se obhájit své kroky Zidane.

Za necelé tři týdny čeká na jeho svěřence finále Ligy mistrů a dá se pochopit, že se kouč snaží ušetřit síly některých opor. Teď se to fanouškům nelíbí, pokud ale madridský tým vyhraje nad Liverpoolem, třeba bude trenérovi odpuštěno.