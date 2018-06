Wenger a Real Madrid? Pořád chci trénovat, hlásí známý manažer

Před pár týdny se rozloučil po 22 letech s Arsenalem. Manažer Arséne Wenger ale na fotbalový důchod nemyslí a třeba na Ostrovech je žhavým tématem, kde se bude známý Francouz trenérsky realizovat dál. A objevilo se dokonce možné spojení s Realem Madrid. Na tuhle možnost si dokonce v Anglii můžete vsadit. „Odpověď, co budu dělat dál, musí padnout během dvou týdnů," řekl Wenger francouzské televizi.. Víc neprozradil.

Stejně jako se spekuluje o přestupech největších hvězd, je i s bývalým trenérem Arsenalu spojováno několik klubů, kde by mohl v další sezóně působit. Kromě Realu Madrid, kde před pár dny senzačně ukončil angažmá Zinedine Zidane, je to podle anglických médií také francouzský PSG. Tam by nešlo o obsazení pozice trenéra, ale o místo ředitele klubu. „Pořád chci být manažerem," potvrdil osmašedesátiletý kouč.

Ten se s Arsenalem rozloučil v sezóně, kdy Kanonýři s Petrem Čechem v brance nedosáhli ani na jednu trofej. A pochopitelně řešil, co bude dál. „Říkal jsem si, jestli pořád toužím po tom, vrhnout se do nějaké nové bláznivé výzvy. Jestli by mi chybělo, kdybych už netrénoval. Jestli bych byl schopný žít bez adrenalinu, který byl léta spojený s mojí prací," vyznával se ze svých pocitů Wenger.

Definitivní odpověď nepadla, Francouz ještě nové angažmá nenašel, ale zdá se, že pokud jej některý velký klub osloví, nabídce nejspíš nedokáže odolat. Bude to Real Madrid?