Odolá Zidane vábení miliard? Bývalý trenér Realu dostal pohádkovou nabídku

Tenhle transfer by vešel do dějin! Jen několik dnů poté, co oznámil svůj konec na lavičce fotbalistů Realu Madrid, přistála trenérovi Zinédinu Zidanovi na stůl ohromující nabídka. O někdejšího francouzského reprezentanta, mistra světa i Evropy, eminentně stojí v Kataru, pořadatelské zemi světového šampionátu v roce 2022. Za podpis na čtyřleté smlouvě nabízejí movití šejkové Zidanovi astronomických 200 miliónů eur (v přepočtu zhruba 5,2 miliardy korun)!