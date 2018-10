Historický úspěch Plzně! Mladíci zvítězili na hřišti AS Řím

Fotbalisté Plzně si v UEFA Youth League, tedy obdobě Ligy mistrů pro hráče do 19 let, připsali historický úspěch. Vůbec poprvé v této soutěži zvítězili, navíc na půdě slavného AS Řím, kde vyhráli 4:3, přestože domácí měli už dvoubrankový náskok.