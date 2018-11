Měli jsme kopat penaltu. S videem by se takový omyl nestal, zlobí se Buffon

Právě moment ze 63. minuty utkání hnul Pařížanům pořádně žlučí. O pár minut předtím totiž rozhodčí Kuipers neodpískal penaltu na druhé straně po faulu na Juana Bernata.

„Stále čekáme na VAR v Champions League. S videem by se takový omyl nestal. To, že sudí neodpískal penaltu, bylo pro vývoj zápasu velmi důležité," řekl Buffon, který zejména ve druhém poločase za nepříznivého stavu pro domácí vytáhl dva klíčové zákroky po střelách Mertense. Nestačil jen na precizní penaltu Insigneho.

Brankář PSG Gianluigi Buffon fauluje ve vápně Josého Callejóna z Neapole.

Ciro Fusco

„Myslím, že měl (Insigne) spoustu dalších momentů, o kterých bych měl přemýšlet, nejen o penaltě," uvedl diplomaticky Buffon, jenž v Champions League nastoupil poprvé od dubnového čtvrtfinálového vyřazení Juventusu s Realem Madrid.

V odvetě s madridským gigantem dostal zkušený brankář červenou kartu za protesty proti penaltě, kterou rozhodčí Michael Oliver odpískal v závěru nastavení druhého poločasu. Z ní následně snížil na 1:3 Ronaldo, což Bílému baletu k postupu po výhře 3:0 v prvnímu duelu, stačilo.

Remízu s Neapolí hodnotí mistr světa z roku 2006 jako spravedlivou. „Nikdy jsem neviděl, že by někdo přijel do Neapole a hrálo by se mu snadno. Vyhrát tady je totiž dost komplikované. Po změně stran nás zatlačili, dostali jsme se pod tlak, ze kterého domácí srovnali. Myslím, že remíza je spravedlivá."

„Dnes jsme ukázali svou sílu, což je důležitý prvek k tomu, abychom v Lize mistrů došli daleko," pochválil výkon svých spoluhráčů Buffon.

Gianluigi Buffon se po penaltě natahoval marně

Andrew Medichini