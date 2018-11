Všechno je proti Plzni, tuší bookmakeři, i pravá ruská zima. Vrba půjde za výčep

Plzeň potřebuje v dalším kole Ligy mistrů v Moskvě nutně zvítězit, případně divoce remizovat, aby mohla pomýšlet na třetí místo ve skupině, které zaručuje účast v jarní fázi Evropské ligy. Sázkaři tuší, že Viktoria ledovou moskevskou bitvu nezvládne.

„Procentuálně je situace podobná, jako byla před utkáním Plzně na Realu Madrid. Pokud vezmeme sázky na vítěze utkání, tak jde 98% na výhru CSKA. Zbylá dvě procenta si dělí tipy na remízu a na výhru Plzně," odkrývá náběry Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Přitom kurzově tak propastný rozdíl není. Proč jsou tedy sázkaři tak skeptičtí? „Všechno se spiklo proti Plzni. V lize se jí přestalo dařit, zraněný je kanonýr Krmenčík. CSKA navíc doma přehrálo Real Madrid a s AS Řím klub padl těsně 1:2. Navíc meteorologové na úterní večer hlásí pravou ruskou zimu. To jsou aspekty, které nikoho k sázce na překvapení nelákají," komentuje Urbanec úvahy sázkařů.

Pomalejší obrana bude mít s rychlíky potíže

Šance na postup Plzně do Evropské ligy tedy nejsou zrovna vysoké, navzdory tomu, že v prvním remízovém utkání ve Štruncových sadech byla Viktoria lepším týmem. Aktuálně je kurz na umístění Plzně do 3. místa celých 5:1, zatímco u CSKA je 1,14:1. Jasnými favority skupiny jsou od začátku Real Madrid a AS Řím.

„O postupu do play off Ligy mistrů se v Plzni nemluvilo, v třetí příčku a Evropskou ligu se ale doufalo a doufá. Právě dvojzápas s CSKA má o případném úspěchu rozhodnout, nicméně nešťastný výsledek z prvního utkání i aktuální forma Západočechů hovoří poměrně jasně," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Limberský a spol. se trápí jak herně, tak i výsledkově, absence kanonýra Krmenčíka je cítit více, než je zdrávo. Pomalejší obrana bude mít s rychlými forvardy soupeře potíže, CSKA je favoritem oprávněně. V kontextu sázky, kterou trenér Vrba před startem soutěže uzavřel se sládkem Polákem, už se plzeňský kouč pomalu může chystat za pípu," dodává Hanák.

Vrba by měl fanouškům čepovat pivo v jedné z plzeňských restaurací v případě, že jeho tým skončí ve skupině poslední...

Ve druhém utkání skupiny je v souboji AS Řím vs. Real Madrid favoritem hostující celek (2,14:1). Královský klub by si tak měl zajistit prvenství v tabulce (1,28:1) a výhodnější pozici pro jarní vyřazovací část.