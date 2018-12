Plzeň v komfortní situaci. Otázkou ale je, co na to Italové a také Rusové

Nic ho nevytočilo, jediným gestem nedal najevo, že mu před posledním duelem základní skupiny Ligy mistrů nejsou podobné výpady po chuti.

„Oproti poslednímu zápasu v Serii A se musíme hodně zlepšit," vzkázal Eusebio di Francesco do Itálie a vlastně i do šatny českého mistra, že nebere zítřejší konfrontaci jen jako povinnost a nutné zlo.

A pak podlehněte tvrzení, že Plzeň je v komfortní situaci. Nebo spíš že si výhrou nad armádním CSKA v předchozím duelu v Moskvě sama komfortní situaci připravila. Otázkou je, co na to Italové a Rusové.

Půjde zase o důstojné loučení

S AS Řím může ve středečním střetnutí klidně i prohrát, a přesto zimu v pohárové Evropě přežije, pokud jí madridský Real v souběžně hraném utkání napomůže. Stačí, aby Bílý balet porazil Rusy na Santiago Bernabéu a Viktoria si bez ohledu na výsledek s AS Řím zahraje na jaře ve vyřazovacích bojích Evropské ligy.

„Proto bude pro nás konfrontace s Římem hodně zajímavá, ale neřekl bych, že půjde o největší zápas Viktorie v sezoně," myslí si o duelu své plzeňský trenér Pavel Vrba.

O zdánlivě komfortní situaci svého mužstva si určitě myslí také své.

„Domácí prostředí, počasí, stejně jako fakt, že Římané jsou už jistými postupujícími do osmifinále, to vše by nám mohlo pomoci, abychom sehráli důstojný zápas. Tak, jak se nám to v Lize mistrů v posledních střetnutích většinou daří," připomínal předchozí vystoupení své Plzně na scéně Champions League, díky nimž putování Viktorie pohárovou Evropou pokračovalo. A přitom neopomněl připomenout, že se bude muset obejít bez Krmenčíka, Koláře a Řezníka, který podstoupil v pondělí operaci.

Zprávy z Madridu Vrba mít bude

Teď by při naplnění zmiňovaných premis mohlo pokračovat také. Plzeň může s AS Řím prohrát, ale CSKA musí ve Španělsku prohrát také. Pokud by ovšem byl ruský armádní celek v posledním kole bodově úspěšnější než Viktoria, postoupí do Evropské ligy on.

„Pro mě bude pochopitelně důležitější náš zápas, je ale víc než pravděpodobné, že informace z Madridu budou prosakovat a jistě se budu průběžný výsledek ze Španělska dozvídat," nepopíral Vrba, že bude v obraze, jak si počíná CSKA na Santiago Bernabéu.

Bude to potřebovat, protože kdo ví, co se bude v posledním kole dít a jak třeba právě AS Řím k zápasu v Plzni přistoupí.

Italové sice přiletěli bez zraněného snajpra Džeka, El Shaarawyho, Pellegriniho, De Rossiho a Perottiho s tím, že postup mají jistý a v panující české zimě nemají zapotřebí v Plzni vůbec před utkáním trénovat, jenže i tento přístup může představovat mámení a klam.

Od Schicka očekává trenér víc

Eusebio di Francesco nechce poslouchat věčné výpady a kritiku. Ani jemu nejsou po chuti i v Plzni pronášená slova, že je nejhorším trenérem na světě.

A hráčům, kteří z posledních čtyř zápasů nevyhráli ani jediný a v Serii A se v tabulce propadli na osmou příčku, se rovněž těžko skousávají reprodukovaná prezidentova slova, že jsou výsměchem.

I třeba takovému českému legionáři Schickovi, který dostane ve středu od Di Francesca příležitost, aby při návratu domů ukázal, jaký potenciál v sobě má.

„Čekám od něho víc, jako i on sám od sebe. Až zítra nastoupí na hřiště, bude mít možnost předvést, že je lepším hráčem," jen tak mimoděk připomněl kouč AS Řím Di Francesco plzeňskému týmu, že ona konstelace nemusí být zdaleka tak komfortní.