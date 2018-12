Teď mi dokaž, že jsi lepší, uslyší Schick od trenéra, až ho v Plzni vypustí na hřiště

Zraněný kanonýr Edin Džeko římskému AS citelně schází. Jeho góly ještě víc, což se do postavení týmu v italské Serii A samozřejmě promítá. Se Stephanem El Shaarawym je to podobné. A protože trenérovi Eusebiu De Francescovi bude v dnešním posledním duelu základní skupiny Ligy mistrů v Plzni chybět i uruguayský legionář Diego Perotti, nezbude mu než se spolehnout na českého reprezentanta Patrika Schicka.

Co řekl trenér AS Řím na adresu českého reprezentanta Patrika Schicka?

Při zmiňovaných absencích v řadách italského týmu je víc než pravděpodobné, že šanci dostane mladý český reprezentant a bude na něm, jak ji využije. V této sezoně zasáhl Schick do devíti ligových duelů, přičemž ale jen třikrát odehrál celých devadesát minut.

Jediná vstřelená branka v třinácti soutěžních zápasech, kterou dal před měsícem v Serii A janovské Sampdorii, straší i samotného útočníka.

„Čekám od něho víc, stejně jako čeká víc i on sám od sebe," nepopírá kouč AS Řím Di Francesco, že by se měl český mladík střelecky prosazovat častěji. Zvlášť teď, kdy zranění snajpři jeho mužstvu chybí.

„Až nastoupí na hřiště, bude mít možnost dokázat, že je lepším hráčem," věcně přidává kouč Italů.

Tlak na Patrika Schicka je tudíž velký, ale i on sám šanci cítí a chce ji využít.

„Bylo by jednoduché se vzdát a odejít, ale takový já nejsem. Nic nezabalím a věřím, že se i v dresu AS v Sérii A prosadím," prohlásil ostatně před pár dny pro klubovou televizi AS Řím.

Viktoria Plzeň - AS Řím, zápas 6. kola skupiny G fotbalové Ligy mistrů, začátek v 18.55, rozhodčí Taylor (Anglie), přímý přenos O2 TV Sport, on-line reportáž www.sport.cz

Plzeň pochopitelně vidí v absenci Džeka a El Shaarawyho svou šanci, i když třeba takový Patrik Hrošovský před Schickem varuje.

„Odehrál jsem proti němu už několik utkání. Teď na podzim dvě v Lize národů, kdy nám dal gól jak v Trnavě, tak v Praze," připomíná zápasy, kdy on hrál za slovenskou a Schick za českou reprezentaci. „Věřím ale, že se tentokrát neprosadí, i když dnešní zápas pro něho představuje určitě velkou motivaci."

Také pro trenéra Viktorie Pavla Vrbu bude snazší vymyslet, jak eliminovat Schicka než ordinovat hráčům recept, jak ubránit bosenského kanonýra Džeka.

„Rozdíl mezi nimi je hlavně v tom, že Džeko hraje v evropských klubech už delší dobu a patří ke klíčovým hráčům Říma, zatímco Schick se o to snaží," přiznal Vrba, že i tato konstelace v kádru italského soupeře by mohla jeho týmu pomoci, aby se s Ligou mistrů dnes večer rozloučil důstojně.