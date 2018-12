Vrba metal kotoul jen v triku, zatímco Kopic přiznával, jak hráče naštval výsledek z Madridu

Jen chraptěl a neměl slov. Mohl se ale někdo divit, když trefil přestup do Evropské ligy a desítky milionů k tomu? „Na tuhle trefu do smrti nezapomenu. Životní gól, nejdůležitější, jaký jsem v životě dal,“ nemohl dlouhán Tomáš Chorý pořád uvěřit, že právě on se stal plzeňským hrdinou, zatímco trenér Vrba v tu chvíli ze sebe v euforii strhl kabát i svetr a jen v triku vyšvihl před kotlem domácích fanoušků svůj pověstný kotoul.

„Nabudil nás poločasový výsledek z Madridu. A pořádně nás naštval," prozrazoval Jan Kopic, jaká atmosféra v plzeňské kabině o přestávce duelu Ligy mistrů s AS Řím panovala, když jim oznámili, že ruské CSKA Moskva vede na Santiago Bernabéu nad Realem už 2:0.

I proto vyrukovala Plzeň do druhé půle jako vyměněná, i proto se právě Kopic postaral o moc důležitý vedoucí gól.

Trenér Plzně Pavel Vrba slaví vítězství svých svěřenců nad AS Řím.

Miroslav Chaloupka

„Stoper Italů mě křižoval, takže jsem nastřelil míč na zadní tyč. Věděl jsem, že tam Kovařík bude," glosoval přihrávku, kterou nešlo nevyužít. Kovařík jí skutečně nepohrdl a Viktoria měla od té chvíle jasně navrch.

Jan Kovařík střílí vedoucí gól Plzně proti AS Řím v Lize mistrů.

Vlastimil Vacek

„Snažil jsem se hlavně trefit prostředek brány a zaplať pánbůh, že jsem balón nenapálil do gólmana. Kdybych tuhle šanci nedal, strašilo by mě to do konce života," přiznával Jan Kovařík, že balón od Kopice prostě zužitkovat musel.

Zvláště, když měl i další šance, které nevyužil. „Ale podklouzlo mi to, takže jsem míč poslal někam k Rokycanům," smál se, protože ho nemuselo nakonec mrzet, že zůstal jen u jednoho gólu.

Chorý přidal druhý. Postupový. Nebo vlastně přestupový, protože na Plzeň čeká na jaře vyřazovací fáze Evropské ligy.

Útočník Tomáš Chorý vrátil Viktorii Plzeň vedení nad AS Řím.

Vlastimil Vacek