Zpověď polonahé krásky po finále LM! Co po ní chtěli na policii a co potěšilo jejího tátu?

Už více než týden ji zná celý svět. Na krásku, která jen v plavkách, jež víc odhalovaly než zakrývaly, vtrhla na trávník během finále fotbalové Ligy mistrů, prý vzpomínají fanoušci i fotbalisté. A Kinsey Wolanski toho náležitě využívá. Teď se médiím prozradila, jaké to tehdy bylo a jaké další šílené kousky má v plánu. „Určitě nelituji toho, co jsem udělala a věřím, že mi to pomůže, abych mohla jít ve třiceti do důchodu," smála se. „Od hráčů prý dostávala koketní zprávy."

Fanoušci na stadionu v Madridu zírali a ti u televizních obrazovek také, ani fotbalisté přímo na hřišti nekoukali do země. Když se dvaadvacetiletá dívka oděná ve skromných plavkách propagujících web svého přítele, známého youtubera, byl to pro ni nezapomenutelný zážitek. Sice musela mladá Američanka na pár hodin do vězení, ale prý tahle akce stála za to a byl to nejchytřejší tah, jaký mohla v kariéře udělat.

Na Instagramu vzrostl počet jejích sledovatelů o dva miliony, účet jí byl ale poté dočasně pozastaven, vydělal i její přítel. Zájem o jeho stránky raketově rostl, stejně jako příjmy. „Chci si vydělat tolik peněz, abychom mohla jít ve třiceti letech do důchodu," vzkázala už z Los Angeles mladá žena. A nejspíš u odvážného kousku z Ligy mistrů nezůstane. „Mám v plánu udělat mnohem víc takových věcí. Když mě pustili z vězení, viděla jsem, co ta věc udělala s mým Instagramem. Takovou publicitu si prostě nekoupíte," konstatovala, že její kousek u fanoušků zabral.

"Najednou jsem byla slavná po celém světě a dostávala řadu nabídek. Určitě mi ta věc neublížila, naopak, nebylo špatné si užít trochu legrace. Fanoušci mě milovali a zdálo se, že i hráči. Dokonce i na policii chtěli moji fotku, když mě propouštěli," odtajnila pár dní staré zážitky. Nemohla prý být šťastnější. „Bylo to největší vzrušení v životě."

A co na to všechno říkala její rodina? Otec mladé dámy je šerifem policejního oddělení v Los Angeles. Všechno prý ale bral s humorem. „Dopředu nevěděli, co se chystá. Ani nakonec nebyli překvapení, protože vědí, jaké věci se mi líbí," prozradila modelka. „Tátovi se jen ulevilo, když už jsem to udělala, že jsem nebyla úplně nahá," dodala.

Vůbec prý netušila, jak to všechno může dopadnout. Dokonce se před utkáním svěřila se svým nápadem fanouškům Liverpoolu, ty si ale mysleli, že jde o nějaký žert. Pak poznali, že to myslím vážně, tak říkali, že je to skvělý nápad. „Jeden z nich se dokonce nabídl, že když mu dám telefon, tak všechno natočí. Opravdu to udělal a když mě pustili z vězení, tak jsme se sešli a on mi telefon vrátil. Já si jen pamatuji, jak okolo všichni fandili a bylo jim úplně jedno, že chci jít na hřiště," vyznala se.

Tvrdí dokonce, že na sociální síti dostala zprávy od hráčů, kteří ji po utkání začali sledovat. „Neuvádím žádná jména, ale pár hráčů z Liverpoolu mi poslalo soukromé zprávy poté, co jsem vběhla na hřiště. Chtěli se mnou flirtovat. Jeden mi poslal dokonce srdíčko a druhý vzkaz, že mě viděl při utkání," smála se narušitelka finále Ligy mistrů.

„Upřímně jsem ani nevěděla, kdo ti hráči jsou, dokud jsem nenašla jejich profily. Odpověděla jsem, že z toho nic nebude, že už mám přítele. Je to ten nejlepší člověk na světě a já doufám, že si mě jednou vezme," dodala.