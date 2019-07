Olympiakos? Plzeň má šanci, vzkazuje Čech, i když jeho týmu Řekové nařezali

Dostali nařezáno, inkasovali od Olympiakosu Pireus v přípravě pět gólů. Přesto český fotbalista Martin Pospíšil, který hraje v Polsku za Jagiellonii, posílá před konfrontací v předkole Ligy mistrů do Plzně místo varování spíše optimistický vzkaz. „Pokud do toho Plzeň dá, to co vždy v pohárech, má šanci. Věřím, že se přes Olympiakos dostane," vzkazuje Pospíšil. Jedním dechem však dodává, že je třeba mít se na pozoru. „Nám dali pět gólů z šesti šancí."

Takže věříte, že i přes debakl vašeho týmu má Plzeň v předkole Ligy mistrů na postup?

Výsledek našeho utkání je hodně zavádějící. Zápas tak jednoznačný nebyl, jak by se podle skóre mohlo zdát. Olympiakos proměnil skoro všechny šance. V poli to bylo vyrovnané. Pokud Plzeň předvede to, co ukázala dřív v Evropě, tak věřím, že se dostane dál.

Pět nastřílených gólů je ale jistě varováním. Poradíte Viktorii, co by mohlo na řeckého soupeře platit?

Mají skvělé individuality. Není pro ně problém prosadit se v situaci jeden na jednoho. Určitě ti hráči nesmějí dostat moc prostoru v předbrankovém prostoru, protože opravdu dokážou využít každou situaci a vstřelit z ní branku. O tom jsme se bohužel sami přesvědčili...

Pokračujete v Jagiellonii, i když to na konci sezony vypadalo, že by mohl klapnout přestup. Jaká je současná situace, myslíte ještě na změnu dresu?

Během pauzy jsme s manažerem nějaké nabídky řešili a stále se o tom trochu bavíme. Ale za chvilku nám začíná liga, musím v hlavě přepnout a soustředit se na práci v Jagiellonii. I když přestupové období je dlouhé a může se stát ještě cokoliv. Ale nechci se k tomu teď upínat.

Letní přípravu už ale máte pomalu úspěšně za sebou. Liga vám začíná za pár dní, těšíte se, až to znovu vypukne?

Za dobu, co hraju fotbal, jsem si už na letní dril zvykl a beru to jako nutnost. Bez toho to prostě nejde. Horší na tom je, že jsem vlastně celý měsíc bez rodiny. To mi možná na přípravě přijde nejnáročnější.

Na druhou stranu máte nově v týmu českého parťáka. Věděl jste, že je příchod Tomáše Přikryla ve hře?

Jasně, celou dobu. Přišel za mnout trenér a ptal se mě na Tomáše. Známe se totiž dobře. Jsem rád, že tu teď k sobě mám českého parťáka. Budu mu k ruce, jak bude potřebovat.