Ostudná blamáž Slovanu! Celé Slovensko se nám bude rok smát, zuří brankář. Další kritiku klub stáhl

Byli jasným favoritem. Dvojzápas prvního předkola o účast v Lize mistrů přihrál bratislavskému Slovanu do cesty mistra Černé Hory Sutjesku Nikšič. Belasí však zcela vyhořeli, po domácí remíze (1:1) nezvládli ani odvetu a po penaltách přišli o veškeré naděje na Champions League.

Celou situaci staví ještě do horšího světla skutečnost, že Sutjeska Nikšič nikdy v pohárové Evropě ve své historii žádného soupeře neporazila, povedlo se jí to až teď na úkor slovenského mistra.

Za stavu 1:0 v 95. minutě Černohorci vyrovnali skutečně fenomenální brankou!

V základní sestavě Slovanu se objevil jen jediný slovenský fotbalista - brankář Dominik Greif. A dvaadvacetiletý gólman si po vyřazení rozhodně servítky nebral. "Tohle se nedá obhájit. Jsme celému Slovensku pro smích. Celý rok se nám budou smát. A zaslouženě," uvedl brankář v krátkém videu na klubových facebookových stránkách.

Video s rozhovorem mladého gólmana bylo krátce poté ze sociálních sítích staženo, Greif totiž v dalších větách svůj tým opravdu nešetřil. "Těžko se mi hledají slova. Nechci vybouchnout, protože bych pak řekl něco fakt špatného. Můžu mluvit jenom formálně," dodal gólman.

Slovan v obou zápasech vedl 1:0, pokaždé však soupeř v posledních minutách vyrovnal. O postupujícím tak musely rozhodnout penalty, ve kterých však vládla Sutjeska.

"Dvakrát to samé. Můžeme si říkat, co chceme, ale stejně to uděláme špatně. Nerozumím tomu. S takovými výkony si nezasloužíme postoupit. Co jsme tam vůbec dělali?" běsní dál slovenský brankář.

Slovan teď čeká 2. předkolo Evropské ligy a souboj s kosovským soupeřem FK Feronikeli. I další Greifova slova však mluví jasně. "Nedovedu si přestavit naší motivaci. Celý rok se na něco chystáme a dopadne to takhle. Je to výsměch," uzavřel ve videu své hodnocení Greif.