Byli jsme opravdoví válečníci, chválí spoluhráče slávista Škoda. A děsí se Petrohradu

Bylo to mučivě dlouhé čekání. Ale na jeho konci prožíval pocity absolutní euforie. Útočník Milan Škoda nastoupil v základní sestavě Slavie v probíhající sezoně poprvé až ve středu večer. Do odvety 4. předkola Ligy mistrů proti Kluži vedl tým jako kapitán. A na konci si užíval opojné pocity postupu mezi evropskou fotbalovou elitu, na kterou klub z Edenu čekal dvanáct let. „Prožívám obrovskou radost. Jsem rád, že po dvanácti letech bude Slavia v Lize mistrů," culil se jak sluníčko třiatřicetiletý útočník, když krátce před půlnocí vyšel z juchající kabiny Slavie.

Bylo hodně složité zvládnout odvetu po vítězství v prvním duelu psychicky?

Všichni nás favorizovali. Kluž přitom dokázala, že je venku nebezpečná. Nikdo rumunskému týmu v odvetě 3. předkola na hřišti skotského Celtiku nevěřil, ale dali tam čtyři góly. Měli jsme z nich respekt. Nebylo úplně lehké zápas zvládnout. Zpočátku na našem výkonu byla patrná nervozita. Zbavovali jsme se zbytečně balónu. Dávali jsme míče rychle dopředu a nepřesně. Ale i v okamžicích, kdy nám to nešlo, jsme byli válečníci. Zvládli jsme to silou vůle a makali jsme.

Pro vás šlo o první start sezony v základní sestavě. Jak moc jste byl nažhavený přispět k postupu a dokázat, že patříte mezi jedenáct vyvolených?

Trenér mi říkal už před nedělním ligovým zápasem s Bohemians, že nebudu hrát, ale má v plánu mě nasadit od první minuty proti Kluži. Nebylo to jisté, ale naznačoval mi, abych se připravil. Jsem za příležitost moc rád. Hrál jsem o Ligu mistrů dvakrát ve dvou předešlých sezonách. Ani jednou to nevyšlo. Teď jsme vybojovali postup před domácím publikem, což je prostě paráda.

Koho jim přisoudí dnešní los Ligy mistrů? Mají slávisté vysněné soupeře?

Sport.cz

Jak jste coby útočník viděl zakončení obránce Honzy Bořila, který zařídil vítěznou branku v odvetě?

My jsme paradoxně udělali chybu na polovině hřiště, ale dva protihráči na Hovorku vystoupili, on prostrčil balon na Bořila, který to krásně uklidil. Jeho branka nám strašně pomohla, uklidnila nás. Kdyby byl delší dobu bezbrankový výsledek, mohl být vývoj jiný. Kdyby třeba skórovala Kluž, bylo by to blbé.

Slavia se prodrala do Ligy mistrů podruhé v historii. Vybaví se vám, jak jste prožíval historicky první postup?

Mám to spojené s tehdejším útočníkem a naším dnešním vedoucím Standou Vlčkem, jak běží na oslavu branky po tartanu strahovského stadionu. Tehdy mě pochopitelně nenapadlo, že budu ve Slavii. Ale samozřejmě jsem jim fandil.

Bořil zbořil Kluž, smál se po utkání šťastný sváteční střelec

Sport.cz

Už jste prohlížel soupeře, kteří budou v osudí při čtvrtečním losu? Koho byste si přál?

Manchester United, který je mým nejoblíbenějším týmem, bohužel Ligu mistrů nehraje. Ale v osudí je spousta mimořádně atraktivních týmů. Real Madrid, Barcelona, Liverpool... Bude to určitě krásné a moc se těším. Ale je tam i jeden velký strašák, který je Petrohrad. To je hrozný strašák! Ještě že nejde dostat současně Petrohrad s Doněckem.