V úterý absolvujete čtvrtý zápas Ligy mistrů, v níž máte na kontě sedm bodů. V prvním vzájemném duelu v Praze jste nepřesvědčili. S čím do domácího souboje se Slavií vstupujete?

Půjde o stejný zápas jako v Praze. Slavia hrála skvěle proti nám, s Dortmundem i v Miláně, kde jí jen souhrou okolností uniklo vítězství. Očekávám, že půjde o fyzicky mimořádně náročný zápas. Hráči jsou připraveni na mimořádnou porci běhání.

Máte s ohledem na poslední výkon v Levante už jasno o sestavě na úterní utkání? Bude připraven útočník Dembélé?

Každý v kádru Barcelony má svoje místo a pozici. A musí přijmout roli v tomhle týmu. Jistě, je problém, pokud někdo nehraje delší dobu. Spousta lidí se mě ptá na hráče, kteří nejsou zapojení pravidelně do hry. Pro každého fotbalistu jde o handicap. Ale prostě nemohou hrát všichni, kteří jsou na soupisce.

Jaký je zdravotní stav útočníka Suáreze, který zápas v Levante kvůli zdravotním potížím nedohrál?

Je zraněný, ale jeho absenci nedokážu odhadnout. Je možné, že nastoupí proti Slavii či v sobotu proti Vigu, klidně se ale jeho pobyt na marodce může protáhnout.

Luis Suárez z Barcelony zraněný v zápase s Levante.

Javier Barbancho, Reuters

Do zápasu nepůjdete v ideálním rozpoložení. Poslední ligové utkání v Levante jste prohráli. Jsou vaše problémy jen fotbalového charakteru?

V úvodu sezony jsme hlavně venku nehráli moc dobře. Prohráli jsme v Bilbau, v Granadě, remizovali v Pamploně. Ale před cestou do Levante jsme měli na kontě tři výhry na hřištích soupeřů v řadě. A rovněž v Levante se zdálo, že zápas probíhá dobře. Jenže pak jsme inkasovali tři branky za osm minut a museli přijmout prohru. Ale ta byla způsobena jen fotbalovými problémy, ničím jiným. Nedokázali jsme hrát pod tlakem, neměli jsme míč v takových situacích, abychom mohli vývoj zápasu zvrátit.

Jste přesvědčený, že tým má vůdce pro okamžiky, kdy se nedaří? Muže, o něhož se mohou ostatní opřít? Není za nepříznivého stavu vašim svěřencům výsledek lhostejný?

Už jsme stejnou situaci, kdy v utkání prohráváme nebo se nevyvíjí dobře, zažili několikrát. Mockrát jsme dokázali zareagovat. Třeba proti Interu Milán v Lize mistrů. Občas se to povede, občas ne. Musíme se zamyslet, kde jsme v Levante chybovali, a poučit se.

Tvrdíte, že Barcelona je na herní úrovni podle vašich představ. Nicméně pod vaším vedením se porážky klubu na hřištích soupeřů staly normálním jevem. Nevadí vám to?

Měli jsme dobrou sérii na venkovních hřištích. Nyní jsme jednou prohráli, ale to přece neznamená, že příště nezvítězíme. Levante je jen kámen, o který jsme zakopli.

Mluvíte o výkonu týmu zcela otevřeně? Nemusíte se trošku kousat do jazyka a hledat diplomatická slova? Jste k veřejnosti upřímný?

Když vyhrajeme, všichni nás chválí. Jakmile prohrajeme, dostaví se kritika a média nás drtí. Já jsem trenér a jsem odpovědný za výsledky. Snažím se udržovat určitou rovnováhu. Mám mnoho myšlenek, o nichž je lepší nemluvit, nepublikovat je. Je třeba mít určitou zdrženlivost.

Můžete na stupnici od jedničky do desítky odhodnotit schopnost Barcelony zvládat zápasy na hřištích soupeřů?

Už se musím smát. Co po mně chcete, vždyť je to pořád dokola. Před zápasem v Levante nás nic netrápilo. Co se týče zápasů na hřištích soupeřů, vyhráli jsme v Getafe, v Eibaru a v Praze. Nyní jsme prohráli a jsme pod tlakem. Ale jde o dobrou situaci, protože donutí hráče reagovat. Výhra vyvolává určité emoce, ale když tým nezahraje dobře, tak je reakce ještě silnější. Každá prohra totiž tým nutí hrát ještě lépe.

Barcelona v Lize mistrů vyhrála ze tří zápasů dva, jednou remizovala. Ale máte pocit, že si sedm bodů za svoje výkony zasloužíte?

Každý si zaslouží body, které má. Můžeme polemizovat velmi dlouze, jaký by měl být zisk každého týmu ve skupině. Někdy si za zápas zasloužíte více, jindy méně. A všichni chtějí mít více bodů, než ve finále mají. Ale k tomu musíte prostě podávat odpovídající výkony, hrát lépe.