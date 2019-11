Sbírali zážitky, až jim šla hlava kolem. A to je ten největší čekal až v úterý večer, kdy fotbalisté Slavie Praha nastoupí ve čtvrtém utkání skupiny F Ligy mistrů na hřišti Barcelony. Ta je momentálně dějištěm velkých demonstrací kvůli nezávislosti Katalánska. Opatření související s protesty poznali i úřadující čeští šampioni.

Před čtvrtým vystoupením mezi evropskou klubovou elitou se totiž ubytovali v hotelu, který aktuálně obývá i španělský král Filip VI. Ten dorazil do Barcelony řešit napjatou politickou situaci. A bezpečnostní opatření jsou mimořádná.

„Ještě nikdy jsem neviděl tolik bodyguardů na jednom místě, je to zajímavá zkušenost," vyprávěl s úsměvem Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. „Během jedné kontroly při vstupu do hotelu jsem se musel svléknout téměř do naha. Už jsme našim cizincům Traorému a Olayinkovi říkali, že jsou ta opatření kvůli nim," vtipkoval Trpišovský.

Průvody demonstrantů jsou v Barceloně na denním pořádku, stejně jako uzavřené ulice či celá náměstí. „Pro nás nejde o novou situaci. Dění v týmu protesty nijak neovlivňují. Reprezentujeme klub, který má jméno po celém světě, což nás zavazuje. Jde o image FC Barcelona. Držíme se zcela mimo politických záležitostí," pronesl k aktuální situaci Ernesto Valverde, trenér Barcelony.

Hráči Slavie se během pondělního slunečného dopoledne nenechali napjatou situací odradit od procházky, jejímž cílem se stal fan shop úterního protivníka přímo před stadionem Camp Nou.

Při přebírání zboží v regálech Kúdelou, Škodou, Kolářem a dalšími hráči Slavie došlo i na improvizovanou autogramiádu a focení s příznivci pražského klubu, kterých se už během pondělí po katalánské metropoli pohybovaly stovky.

Když pak hráči Slavie dorazili k podvečernímu tréninku do arény pro devadesát tisíc diváků, byli u vytržení. „Nevěděli jsme, co čekat. Ale ze šaten jsme pořád stoupali a stoupali, tunel k trávníku se zdál nekonečný," popisoval kapitán Pražanů Tomáš Souček okamžik, když se spoluhráči ještě před tréninkem vstoupil do útrob arény, aby si pořídili fotografie. „V úterý večer, ale půjdou nějaké dojmy stranou. Věřím, že nás ty báječné kulisy nepotopí a Barcelonu překvapíme," přál si Souček.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10162629698715644