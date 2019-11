Výjezd do Dortmundu vyprodán, hlásí klubové stránky. Předprodej probíhal online nejdříve formou voucherů pro členy Klubu Slavia, následně se online předprodej uvolnil pro permanentkáře a aktuálně jsou vstupenky beznadějně vyprodané.

Někteří z permanentkářů nadávají, že již vteřinu (!) po spuštění prodeje pro ně systém hlásil, že je vyprodáno. A nelibě nesou, že na úkor věrně fandících příznivců dostali přednost třeba sponzoři.

Tribuna sever 500, Odbor pratel 500, Fanklub 250, realizacni tym a hraci A tymu 500, mladez vcetne team Youth League 100, partneri a sponzori klubu 500, zlate permanentky 500, bezne permanentky 420. Celkem 3.270. Chapu, ze na tento zapas bychom prodali desitky tisic vstupenek. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 19. listopadu 2019

„To je vtip?! Dopr.... a co lidi, kteří jezdí na výjezdy!! Asi bude dobrá atmosféra na Dortmundu bez fanoušků se sponzorama! Ty měli bejt i na Barceloně. Good luck, výsměch všem fans. Zápas roku nebyl v Barce, ale v Dortmundu, kam jsme se všichni těšili... Díky," protestuje jeden z nich na sociální síti a další se k němu přidávají.

Žádný systém by nebyl úplně spravedlivý

Slavia dostala na stadionu Signal Iduna Park k dispozici sektor o celkovém počtu 3271 míst.

„Tribuna sever 500, odbor přátel 500, Fanklub 250, realizační tým a hráči A týmu 500, mládež včetně týmu Youth League 100, partneři a sponzoři klubu 500, zlaté permanentky 500, běžné permanentky 420. Celkem 3270. Chápu, že na tento zápas bychom prodali desítky tisíc vstupenek," reaguje šéf klubu Jaroslav Tvrdík na výtky zveřejněním přesného rozdělovníku.

Vstupenky do Dortmundu jsou vyprodány!

Další info k výjezdu v článku: https://t.co/tl2j0JkSma pic.twitter.com/mgPHdZ5B4i — Slavia výjezdy (@Slavia_SLO) 19. listopadu 2019

Sešívaní jsou sice ve skupině F poslední, stále však mají naději na třetí příčku, která by jim zaručila jarní boje v Evropské lize. A teoreticky ještě stále hrají také o postup do vyřazovacích bojů Ligy mistrů. Slavia ztrácí dva body na třetí Inter Milán, který hostí v Edenu ve středu 27. listopadu.

Pokud tedy doma s italským soupeřem neprohraje, bude mít při loučení v Dortmundu určitě o co hrát.

„Mám soucit se všemi, kteří se do Dortmundu nedostanou a plně je chápu. Bylo by mnoho jiných způsobů, jak lístky rozdělit, ale žádný by nebyl úplně spravedlivý. Já osobně budu ten večer na Slavii v muzeu, kdo chcete, přijďte," chlácholí Tvrdík fanoušky.