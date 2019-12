Nejhorší sezona za 11 let! Ani sešívaní nezažehnali českou bídu, lepší je i Lichtenštejnsko...

Slavia zůstala jediným pozitivem. Jinak český klubový fotbal sčítá samé ztráty. Poprvé po pěti letech nebude mít v jarním pokračování evropských pohárů žádného zástupce. A co je ještě horší, zažil nejhorší pohárovou sezonu za posledních 11 let! Navzdory bídnému ročníku by Češi měli udržet v žebříčku koeficientů první patnáctku, která i pro přespříští ročník znamená nadále pět celků v pohárech.