Šílenství v Lyonu! Depay se málem popral s vlastními fanoušky, hájil spoluhráče

Kapitán Memphis Depay v úterý zařídil fotbalistům Lyonu remízu 2:2 s Lipskem a postup do osmifinále Ligy mistrů, jeho gól z 82. minuty však zastínil konflikt s vlastními fanoušky. Nizozemský útočník se kvůli transparentu, který kritizoval spoluhráče Marcela, s části domácích příznivců málem popral.

Jeden z fanoušků Lyonu po závěrečném hvizdu snesl na hřiště obrázek osla s výzvou, aby brazilský obránce Marcelo vypadl z klubu. Když ho Depay uviděl, rozběhl se k tribuně a chtěl transparent sebrat. Potom se do hromadné strkanice přidali i další diváci a hráči. Rozzuřeného Nizozemce musel na trávníku uklidňovat spoluhráč Jason Denayer.

"Neodehráli jsme nejlepší zápas, ale postoupili jsme. Dali jsme do toho všechno. Když někoho ve vašem týmu nemají rádi fanoušci, co očekáváte od nás? Kdo má vůbec čas vyrobit takový transparent? Vždyť lidé mají děti, chodí do práce... Jsem zklamaný a naštvaný," uvedl Depay v rozhovoru s francouzskou televizí RMC Sport.

Memphis Depay clasificó ayer al Olympique de Lyon para los octavos de final de la Champions. Al terminar el encuentro se lanzó a por un ultra neonazi que mostraba una pancarta racista contra su compañero Marcelo. Grande. pic.twitter.com/OXEymS49UY — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 11, 2019

"Jdete poděkovat fanouškům a oni říkají bláznivé věci o něčí rodině a dětech. Nemám slov, tohle nedává smysl. Můžete vidět na kameře, že na nás někteří diváci plivali. Nikdy jsem něco takového neviděl. Vedení klubu za tohle musí převzít odpovědnost," prohlásil pětadvacetiletý klíčový hráč Olympique.

Na Depayovu stranu se postavil i trenér Rudi Garcia. "Chová se a mluví jako opravdový kapitán. Ukazuje to sílu a jednotu našeho mužstva," uvedl na tiskové konferenci Garcia, kterému zase část fanoušků Lyonu nemůže odpustit někdejší angažmá u úhlavního rivala Marseille.